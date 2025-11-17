Le Premier ministre et son épouse rencontrent la communauté vietnamienne au Koweït

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontrent les cadres et employés des représentations vietnamiennes ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite d'État officielle au Koweït, le 16 novembre au soir, dans la capitale koweïtienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, accompagnés de la délégation de haut niveau du Vietnam, ont rencontré les cadres et employés des représentations vietnamiennes ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays.

L’ambassadeur du Vietnam au Koweït, Nguyen Duc Thang, a indiqué que, bien que peu nombreuse, la communauté vietnamienne dans le pays contribuait activement au développement économique et à la vie sociale du Koweït. Nos compatriotes travaillent dans de nombreux domaines, notamment plusieurs experts vietnamiens engagés de longue date dans le secteur clé du pétrole au Koweït et au sein de grands groupes pétroliers internationaux.

L’ambassade du Vietnam organise régulièrement des activités de liaison, de protection consulaire, de soutien à la communauté, ainsi que des actions visant à maintenir le lien entre celle-ci et le pays d’origine.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui de retrouver ses compatriotes et leur a transmis les salutations chaleureuses, les pensées bienveillantes et l’affection sincère de leur pays d’origine.

Informant la communauté des avancées du pays et du développement des relations Vietnam – Koweït, le chef du gouvernement a souligné que les grandes réalisations nationales, d’hier comme d’aujourd’hui, portaient également l’empreinte du soutien, des contributions et de l’adhésion active des Vietnamiens d’outre-mer, dont ceux résidant au Koweït.

Le Premier ministre a affirmé que le Parti et l’État accordaient toujours une grande attention à la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une partie inséparable de la nation et une ressource importante du Vietnam. De nombreuses politiques ont été promulguées en faveur des Vietnamiens à l’étranger, afin de soutenir, protéger et garantir au mieux leurs droits, leurs intérêts et leurs conditions de vie.

Il a demandé aux ministères, secteurs et notamment aux ambassades vietnamiennes à l’étranger, dont celle au Koweït, de mettre en place des mécanismes et des points de contact pour faciliter les liens avec la communauté, en particulier dans les moments difficiles où un soutien est nécessaire, et de contribuer ensemble à bâtir une communauté toujours plus solidaire, prospère et engagée dans le développement national ainsi que dans le renforcement des liens bilatéraux.

Le Premier ministre a précisé qu’il proposerait aux dirigeants koweïtiens de continuer à accorder soutien et conditions favorables aux Vietnamiens vivant et travaillant au Koweït, afin qu’ils puissent s’intégrer au mieux et devenir un pont d’amitié entre les deux pays.

Prenant note des aspirations et propositions des compatriotes, Pham Minh Chinh a chargé les organismes compétents au Vietnam d’adopter des mesures plus énergiques pour répondre à leurs attentes légitimes. Il a particulièrement insisté sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe Vietnam – Koweït, l’adoption de politiques plus souples et plus accessibles en matière de visa, la fourniture d’informations sur la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, ainsi que l’exploitation du marché Halal. - VNA/VI