Le Premier ministre et son épouse rencontrent des Vietnamiens de République tchèque

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse (au milieu) et des Vietnamiens de République tchèque. Photo: VNA

Dans le cadre de leur visite officielle en République tchèque, le soir du 18 janvier (heure locale), à Prague, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, Le Thi Bich Tran, ont rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, la République tchèque considère actuellement le Vietnam comme un partenaire prioritaire et une porte d’accès à la région Asie-Pacifique. Le commerce bilatéral a connu une croissance rapide, atteignant 3,8 milliards de dollars en 2024. La République tchèque a été le premier pays de l’Union européenne à ratifier l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA). La communauté vietnamienne en République tchèque compte actuellement environ 100.000 personnes, ce qui en fait la troisième plus grande minorité ethnique de ce pays et également la troisième plus grande communauté vietnamienne en Europe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui des progrès et du développement constant de la communauté vietnamienne en République tchèque. Il a affirmé qu’il demanderait aux autorités locales de continuer à faciliter l’intégration des Vietnamiens dans la société locale. Il a également encouragé la communauté à maximiser son potentiel pour contribuer au développement de la République tchèque ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.

Le Premier ministre a réaffirmé que le Parti et l’État du Vietnam considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie inséparable du bloc d’union nationale. Les lois et règlements concernant la nationalité, l’identité, le foncier et les logements, entre autres, continuent à être révisés, complétés et améliorés afin de garantir les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens vivant à l’étranger.-VNA/VI