Le Premier ministre encourage à faire de l'industrie de la défense un secteur clé de l'industrie nationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel). Photo : VNA

Dans l’après-midi du 15 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, a eu une séance de travail avec le ministère de la Défense et d’autres ministères et organismes pour évaluer les résultats de la recherche et de la production de l’industrie de la défense à haute technologie.



Ces dernières années, les unités du ministère de la Défense, en particulier le Département général de l’industrie de la défense et le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), ont réalisé d’importantes avancées dans la mise en œuvre des missions en sciences, technologies et innovation, contribuant ainsi au renforcement des capacités de défense du pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué et reconnu ces réalisations, affirmant que les produits issus de l’industrie de la défense, développés par l’armée, en particulier les équipements stratégiques, contribuaient à jeter des bases du développement d’une industrie de la défense vietnamienne autonome, résiliente, duale et moderne. Il a souligné que ce secteur devait jouer un rôle clé dans l’industrie nationale.



Le Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques et des orientations du Parti et de l’État en matière de défense et de développement scientifique et technologique.

Il a également insisté sur la nécessité pour les autres ministères et organismes de collaborer avec le ministère de la Défense afin de développer une industrie de la défense moderne, qui soit un secteur clé de l’industrie nationale et qui réponde aux exigences de protection et de développement du pays dans une nouvelle ère de prospérité, au service du progrès social, du bien-être et du bonheur de la population.



Dans cette optique, il est essentiel de renforcer la recherche et la maîtrise des équipements technologiques avancés, d’améliorer la qualité des ressources humaines hautement qualifiées, et d’organiser une production plus professionnelle et plus efficace, afin d’assurer des produits de haute qualité, conformes aux besoins du développement du Vietnam.-VNA/VI