Le Premier ministre en tournée à Lao Cai

Dans le cadre de sa visite de travail à Lao Cai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 28 août avec la permanence du Comité provincial du Parti sur la situation socio-économique de cette localité du Nord.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec des autorités de Lao Cai. Photo: VNA



Selon un rapport de Lao Cai, la province a connu au premier semestre une croissance économique de 7,14%. Les recettes budgétaires ont atteint 6,18 billions de dongs, soit une hausse de 16,1% par rapport à la même période de l’an dernier. Le nombre de touristes a fortement augmenté pour atteindre près de 3,18 millions…

Lors de la séance de travail, le Premier ministre a souligné que Lao Cai possédait de riches potentiels pour devenir un pôle de développement des zones frontalières du Nord. Appréciant les réalisations de la province, il a toutefois indiqué que la taille économique de Lao Cai demeurait humble et que sa croissance économique n’était pas encore durable.

S'agissant des tâches pour les temps à venir, Pham Minh Chinh a encouragé la province à s’efforcer de devenir d’ici 2045 une localité développée du pays. Il lui a conseillé de poursuivre la prévention et le contrôle du COVID-19, de favoriser la reprise et le développement socio-économiques, d’accélérer le décaissement des investissements publics, la transformation numérique, ainsi que la restructuration du secteur industriel en privilégiant les industries manufacturières. Il lui a également recommandé de développer l’agriculture de haute technologie, diversifier les services, promouvoir l'économie frontalière pour qu'elle devienne une percée économique…

Le même jour, le Premier ministre a rendu visite au commandement des gardes-frontières de la province de Lao Cai, ainsi que des écoles locales à l’occasion de la nouvelle année scolaire 2022-2023. Le Premier ministre et sa délégation ont fait don de 1.000 ensembles de manuels aux élèves de la province de Lao Cai.

Dimanche toujours, le chef du gouvernement a rendu visite à des personnes méritantes à Lao Cai.

Le 27 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé examiner les projets clés de Lao Cai. Il s’est rendu sur le chantier des projets de l’aéroport de Sa Pa, de la route reliant l’autouroute Noi Bai-Lao Cai au bourg de Sa Pa, à l’emplacement de la zone de coopération économique frontalière Kim Thanh-Ban Vuoc et à l’emplacement planifié du Parc paysager, culturel et touristique de Kim Thanh.

Le projet de construction de l’aéroport de Sa Pa représente un investissement total de plus de 6.948 milliards de dongs. Le Premier ministre a demandé aux organes compétents de travailler en étroite collaboration pour construire un aéroport moderne et durable. Il a en outre ordonné aux autorités locales et aux investisseurs de se coordonner pour assurer les conditions de vie aux personnes relogées.

Concernant le projet de construction de la route reliant l’autoroute Noi Bai-Lao Cai au bourg de Sa Pa, le chef du gouvernement a demandé d’accélérer le rythme des travaux tout en assurant leur qualité.

En visitant les emplacements de la zone de coopération économique frontalière Kim Thanh-Ban Vuoc et du Parc paysager, culturel et touristique de Kim Thanh, Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales d’élaborer des planifications capables d’exploiter les potentiels locaux et de promouvoir un développement équilibre et harmonieux…

Le soir du 27 août, le Premier ministre a assisté au Festival culturel “Quintessence du Nord-Ouest” 2022 qui se tient du 26 au 28 août à Lao Cai.