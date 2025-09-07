Le Premier ministre demande une action résolue pour atteindre les objectifs de 2025

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à des efforts supplémentaires pour atteindre pleinement les objectifs de développement socio-économique fixés pour cette année, lors de la réunion périodique d'août du gouvernement, le 6 septembre. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à des efforts supplémentaires pour atteindre pleinement les objectifs de développement socio-économique fixés pour cette année, lors de la réunion périodique d'août du gouvernement, le 6 septembre.

Il a souligné que les indicateurs déjà atteints doivent être améliorés en qualité et en efficacité, tandis que ceux qui ne le sont pas encore doivent absolument être réalisés. Selon lui, il est essentiel d'assurer la sécurité, la stabilité et la sûreté publique, afin que le développement serve la stabilité et que la stabilité favorise le développement.

Le chef du gouvernement a néanmoins pointé plusieurs difficultés : fortes pressions macroéconomiques liées aux taux d'intérêt, au change et à l'inflation ; difficultés dans certains secteurs de production et de commerce ; moteurs traditionnels de croissance en deçà des attentes ; volatilité du prix de l'or et de certaines marchandises ; limites dans la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux.

Pour la période à venir, il a réaffirmé l'objectif de stabilité macroéconomique, de maîtrise de l'inflation et de garantie des grands équilibres, avec une croissance du PIB comprise entre 8,3 % et 8,5 %, associée à la durabilité et à la protection sociale.

Le Premier ministre a demandé de préparer soigneusement le 12e plénum du Comité central du Parti, la 10e session de l'Assemblée nationale et le Congrès du Parti du gouvernement. Il a insisté sur la nécessité de coordonner de manière proactive la politique monétaire et la politique budgétaire, en veillant au contrôle strict du taux de change, des taux d'intérêt, ainsi que des prix de l'or et du dollar. La croissance du crédit devra être orientée vers la production et la consommation, en évitant la spéculation.

Il a également demandé à l'Inspection gouvernementale de renforcer le contrôle du secteur bancaire, conformément aux règlements du Parti et à la loi, afin d'empêcher que de petites infractions ne se transforment en fautes graves.

Pham Minh Chinh a mis l'accent sur l'accélération du décaissement des investissements publics, la mobilisation de capitaux privés et l'étude d'émissions obligataires pour les infrastructures, avec pour objectif une hausse de 25 % des recettes budgétaires et un décaissement de 100 % du plan annuel.

En parallèle, il a encouragé le développement de nouveaux moteurs de croissance : élargissement des exportations, négociations d'accords de libre-échange avec le CCG et le Mercosur, stimulation du marché intérieur et mise en service de projets majeurs le 19 décembre, dont la première phase de l’aéroport international de Long Thanh.

Le gouvernement poursuivra également la mise en œuvre des résolutions du Bureau politique relatives à la science et à la technologie, à l'innovation, à la transformation numérique, au développement du secteur privé et public, ainsi qu'à l'éducation et à la santé. Le Premier ministre a demandé d'accélérer la construction du Centre financier international et des zones de libre-échange, et de finaliser d'ici le 15 septembre les décrets nécessaires à l'application de la Résolution 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale sur le centre.

Le ministre des Finances Nguyên Van Thang prend la parole. Photo: VNA

Les ministères et les localités devront lever les obstacles liés au modèle d'administration locale à deux niveaux, renforcer la réforme administrative, la décentralisation et la transformation numérique.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de traiter les projets en suspens et de se concentrer sur le développement culturel et social, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la fraude commerciale et la corruption, tout en consolidant la défense, la sécurité et les relations extérieures. Il a également demandé l'élaboration rapide d'une stratégie nationale pour l'énergie nucléaire, la préparation du projet de train à grande vitesse Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, ainsi que la construction de 100 écoles semi-internats dans les zones frontalières.

Enfin, il a appelé à une action résolue : réviser les lois sur l'investissement, la construction et le foncier ; réduire d'au moins 30 % les procédures administratives, le temps et les coûts de conformité en 2025 ; renforcer la communication des politiques et assurer une réaction rapide, flexible et efficace face aux évolutions, afin d'atteindre pleinement les objectifs fixés. -VNA/VI