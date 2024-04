Le Premier ministre demande d’éviter la pénurie d’électricité

Dans la matinée du 20 avril, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères, départements et agences concernés sur la situation de la production et de l'approvisionnement en électricité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA

Selon des rapports présentés lors de la réunion, au cours des trois premiers mois de l’année, le système électrique national a répondu à la demande d’électricité bien que cette dernière ait augmenté plus que prévu.

Sur la base des analyses, des évaluations, ainsi que des rapports et des engagements des parties concernées, le ministère de l'Industrie et du Commerce a affirmé que l'approvisionnement en électricité pour 2024 serait globalement garanti. Cependant, comme les sources hydroélectriques représentent plus de 32%, l’offre et la demande intrarégionales dans la région Nord apparaîtront parfois déséquilibrées si la situation hydrologique est affectée par le changement climatique et si les centrales électriques au charbon rencontrent des problèmes. Par conséquent, l’ajout rapide de nouvelles sources d’énergie au Nord est nécessaire…

Soulignant le but d’éviter la pénurie d'électricité, le Premier ministre a demandé aux entités compétentes d'évaluer et de prévoir de manière proactive la situation, d’élaborer des plans, y compris pour les pires scénarios, pour avancer des mesures appropriées et efficaces.

Pour garantir les sources d'énergie, le Premier ministre a souligné l’importance d’un fonctionnement, d’une exploitation et d’une mobilisation efficaces de la pleine capacité des centrales électriques, de la diversification des sources d'énergie disponibles, de la promotion des grands projets énergétiques...

Concernant les questions juridiques, le Premier ministre a demandé aux ministères et organes concernés de soumettre au gouvernement un projet de décret sur l'achat et la vente directs d'électricité lors de la réunion d'avril du gouvernement pour examen.

Concernant le transport d'électricité, Pham Minh Chinh a demandé d'accélérer les travaux du projet de ligne de transmission Quang Trach - Pho Noi 500kV, circuit 3, afin de l'achever en juin 2024 pour amener de l'électricité du Centre et du Sud vers le Nord.

Concernant les prix de l'électricité, le chef du gouvernement a appelé à l'économie d'intrants et à la réduction des coûts administratifs dans la production et le commerce de l'électricité.-VNA/VI