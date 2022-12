Le Premier ministre demande de se concentrer sur la mise en œuvre des objectifs fixés pour 2022

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, lors de la séance du matin 1er décembre de la réunion périodique de novembre du gouvernement, de se concentrer sur la mise en œuvre des objectifs fixés par l’Assemblée nationale pour 2022.

Photo: VNA



Entre janvier et novembre, malgré les difficultés, le pays a affiché un excédent commercial de plus de 10 milliards de dollars. La stabilité macroéconomique a été maintenue. La situation politique est restée stable, l’ordre social a continué d’être garanti, de même que la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

Le chef du gouvernement a demandé de régler les problèmes surgissant pour garantir un approvisionnement suffisant en carburants, en médicaments et matériel médical, et en marchandises, notamment à l’approche du Nouvel An lunaire, et maintenir la stabilité des marchés boursier et immobilier…

La réunion périodique de novembre du gouvernement permet d’évaluer la situation socio-économique en novembre et des onze premiers mois de 2022, la mise en œuvre du Plan de relance et de développement socio-économiques, le décaissement des fonds publics en onze mois et la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux.

Les participants discutent également du projet de résolution gouvernementale sur les tâches et mesures principales du Plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires en 2023.