Le Premier ministre demande de déclarer sérieusement la guerre à la pêche INN

Le Premier ministre à la 20ᵉ réunion du Comité national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, fin d’après-midi du 4 novembre, au siège du gouvernement, la 20ᵉ réunion du Comité national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). La réunion était organisée en visioconférence avec les 21 villes et provinces côtières du pays.

Il a affirmé la détermination nationale : "Il faut déclarer sérieusement la guerre à la pêche INN, car il en va de l’honneur et de la crédibilité du Parti, de l’État et du peuple vietnamien sur la scène internationale."

Le Premier ministre a salué les efforts des ministères et localités, tout en exigeant la poursuite du travail, "selon l’esprit des six clartés : clarté des personnes, des tâches, des responsabilités, des compétences, des délais et des résultats". Il a souligné l’importance du contrôle numérique et de l’application des technologies dans la surveillance maritime.

Le chef du gouvernement a ordonné un traitement intégral de tous les dossiers d’infraction avant le 20 novembre. Il a précisé que tout bateau ne remplissant pas les conditions légales devra être immobilisé et sanctionné, les procédures devant être achevées dans la semaine. « Lever le carton jaune de l’UE, c’est protéger l’image du pays, assurer l’avenir durable du secteur halieutique et défendre les droits légitimes du peuple », a-t-il déclaré.

Il a demandé au ministère de la Défense de renforcer le contrôle en haute mer, en particulier dans les zones frontalières, et guider les pêcheurs vers les zones autorisées. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit coordonner avec les localités pour préparer la mission technique de la Commission européenne avant le 10 novembre.

Le ministère de la Sécurité publique doit poursuivre les affaires pénales liées à l’INN, encadrer l’enregistrement et l’identification des navires, achever la numérotation avant le 15 novembre.

Les localités devront aussi durcir les sanctions contre les bateaux désactivant le système VMS, franchissant illégalement les frontières maritimes ou débarquant sans passer par les ports autorisés.

Au 31 octobre 2025, le pays compte 79 941 navires de pêche, dont 99,8 % sont enregistrés dans la base nationale VNFishbase. Il reste 141 navires non enregistrés.

Lors de la réunion, les forces armées et la police ont fait état de progrès dans l’interconnexion des bases de données halieutiques, le contrôle des sorties/entrées portuaires, l’usage de l’application VNeID pour la gestion des navires et des équipages, l’enquête sur des réseaux soupçonnés d’organiser la pêche illégale à l’étranger.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a présenté plusieurs cas récents de pêcheurs vietnamiens appréhendés en eaux étrangères. Elle a également informé de l’avancement des négociations avec la Malaisie sur un mécanisme de gestion conjointe dans les zones maritimes chevauchantes. - VNA/VI