Le Premier ministre demande d’accélérer trois percées numériques stratégiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion. Photo : VNA

En conclusion de la deuxième réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique et le Projet n°06, tenue le 17 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage, a demandé d’accélérer trois percées numériques stratégiques : institutions numériques, infrastructures numériques et ressources humaines numériques.

Le Premier ministre a salué les efforts, les réalisations des ministères, des branches et des localités ; la direction ferme des membres du comité, en particulier les contributions importantes du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Sciences et des Technologies ; le consensus, le soutien et la participation active des personnes et des entreprises au développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la réforme administrative et du Projet 06.

La transformation numérique continue de se développer fortement avec la promotion du déploiement du service 5G à l'échelle nationale. Le commerce électronique continue de croître fortement. L'industrie des TIC se développent, les exportations de produits de technologie numérique au cours des 4 premiers mois de 2025 atteignant 49,4 milliards de dollars.

La mise en œuvre du Projet 06 a été fortement encouragée, apportant des résultats pratiques aux personnes et aux entreprises, renforçant la gestion sociale et servant le développement socio-économique. La base de données nationale sur la population est promue, apportant des résultats pratiques.

Des délégués à la réunion. Photo : VNA

Dans les temps à venir, le chef du gouvernement exige une forte innovation dans le leadership, la direction, la gestion, avec la devise «appareil raffiné - donnée connectée - administration moderne » ; un développement d'infrastructures numériques synchrones et modernes, notamment le développement de satellites de télécommunications, de réseaux dorsaux nationaux de télécommunications, l'extension de la couverture 5G, le développement de l'infrastructure de l'Internet des objets, notamment la mise en service du Centre national de données.

Il faut continuer à revoir, édifier et perfectionner les institutions, les mécanismes et les politiques ; assurer des ressources pour les sciences, les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la réforme administrative et le Projet 06. Les ministères, les branches et les localités doivent se concentrer sur la numérisation complète de leurs activités ; promouvoir la réforme administrative, édifier une administration professionnelle et moderne, a-t-il ordonné.

Enfin, le Premier ministre a également chargé le ministère de la Sécurité publique de coordonner avec le ministère des Sciences et des Technologie, la Banque d'État et les agences et entreprises concernées pour lancer une campagne visant à examiner les comptes bancaires et les cartes SIM des téléphones afin de renforcer la gestion de l'État et de prévenir les délits de fraude en ligne. - VNA