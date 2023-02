Le Premier ministre demande d’accélérer le décaissement des fonds publics

Il faut dégager des obstacles, partager des modèles attrayants, stimuler la créativité, proposer des solutions et des tâches spécifiques pour d’accélérer le décaissement des fonds publics de manière pratique, efficace, flexible et conforme à la situation réelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside le 21 février la visio-conférence nationale sur le décaissement des fonds publics de l’année 2023 et la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique. Photo : VNA

C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visio-conférence nationale sur le décaissement des fonds publics de l’année 2023 et la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, organisée le 21 février au siège du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que 2023 est l'année à mi-mandat ayant une signification importante dans la mise en œuvre des Résolutions du 13e Congrès national du Parti et des Résolutions de l'Assemblée nationale sur le plan de développement socioéconomique en 5 ans 2021 - 2025.

Le gouvernement a déterminé que l'investissement public est à la fois une ressource et un moteur du développement. La tâche de développement socio-économique en 2023 met l'accent sur l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public, la réalisation efficace du programme de relance et de développement socio-économiques et trois programmes cibles nationaux.

Selon le chef du gouvernement, ces tâches sont particulièrement importantes en termes d'économie, de politique, de société, de défense et de sécurité, en supprimant les goulets d'étranglement, en créant une base pour les infrastructures socio-économiques, en menant des investissements, en ouvrant de nouveaux espaces de développement, en améliorant la connectivité, le maintien de la stabilité macroéconomique, l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, l'augmentation des ressources internes du pays et la création d'un élan pour une reprise rapide et un développement durable.

En 2022, le gouvernement a publié des résolutions, directives, officiels et tenu des conférences et réunions nationales en ligne ; mis en place six groupes de travail du Premier ministre pour inspecter et inciter au décaissement des capitaux d'investissement publics. De plus, 5.000 projets ont été annulés pour concentrer les capitaux sur des projets importants et significatifs. L’année dernière, le décaissement d'investissement du budget de l'Etat a atteint près de 93,5% du plan.

Selon le Premier ministre, il est prévu qu'en 2023, le montant des fonds d'investissement public sera de près de 711,7 billions de dongs, soit une hausse de plus de 130.000 milliards de dongs par rapport à 2022. Ainsi, la tâche de décaisser le capital d'investissement public en 2023 est plus importante que celle de 2022 avec des exigences plus élevées, de la qualité, plus d'efficacité. Par conséquent, cela nécessite une action drastique dès les premiers jours et mois de l'année. Le pays s'efforce de décaisser les investissements publics en 2023 pour atteindre au moins 95 % du plan.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le décaissement des fonds publics du budget de l'État au 31 janvier 2023 est de plus de 541.857 milliards de dongs, soit 93,5 % du plan assigné par le Premier ministre.