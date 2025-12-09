Le Premier ministre demande d’accélérer la reconstruction des maisons endommagées par les intempéries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le matin du 9 décembre, une réunion pour évaluer l'avancement de la « Campagne Quang Trung », une initiative visant à reconstruire et réparer rapidement les logements détruits ou gravement endommagés par les récentes inondations et typhons.



Les catastrophes naturelles extrêmes ont causé d'importants dégâts, notamment dans la région du Centre, entraînant l'effondrement de 1 635 maisons et des dommages importants à plus de 39 460 autres. En réponse, le Premier ministre avait émis la dépêche officielle n° 234/CD-TTg le 30 novembre 2025, lançant la « Campagne Quang Trung ». Au 8 décembre, 971 constructions avaient été lancées, dont 479 déjà achevées, tandis que 664 restaient à engager. Plus de 34 600 maisons ont été réparées et près de 4 000 sont en cours de réparation.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette campagne, bien que sans armes, devrait être victorieuse afin d'apporter joie et bonheur aux citoyens, en particulier à ceux ayant perdu leur maison. Il a appelé à une accélération maximale des travaux, insistant sur l'importance de l'engagement personnel et de la responsabilité envers la population.



Il a rappelé les objectifs principaux de la campagne d’achever la réparation des habitations endommagées avant le 31 décembre 2025 et de finaliser la construction de nouvelles maisons pour les ménages ayant tout perdu avant le 31 janvier 2026.



Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement présente un rapport sur la « Campagne Quang Trung ». Photo: VNA

Le Premier ministre a demandé aux secrétaires des comités du Parti et aux présidents des Comités populaires des provinces de suivre l'évolution des travaux et d'y affecter des responsables. Il a également exhorté les ministères et les grandes entreprises (EVN, Petrovietnam, Viettel, VNPT, etc.) à apporter leur soutien en matière de terrains, de modèles de construction, de financement, ainsi qu'en rétablissant l'électricité, l'eau et les télécommunications.



Le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations socio-politiques, notamment l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, sont invités à lancer des mouvements pour participer directement à la reconstruction. Les médias sont, quant à eux, priés de faire des reportages quotidiens pour encourager les efforts et diffuser les bonnes pratiques observées durant la campagne. -VNA/VI