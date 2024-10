Le Premier ministre demande d'accélérer la construction d'autoroutes dans le delta du Mékong

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a présidé ce mercredi 16 octobre à Cân Tho une conférence sur les infrastructures de transport au delta du Mékong, a demandé de redoubler d’efforts pour achever vers la fin de 2025 la construction de 600 km d’autoroutes dans cette région.

En vue d’y parvenir, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité directeur de l'État pour les travaux et projets d’importance nationale et projets clés dans le secteur des transports, a demandé aux ministres, aux chefs des organes concernés, aux autorités des villes et provinces de la région, de chercher à accélérer les travaux, à lever les obstacles, tout en assurant la qualité des travaux.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la résolution complète de trois problèmes persistants concernant le dégagement des sites, le déplacement des lignes électriques à haute tension et la fourniture de matériaux pour les projets.

Il a appelé les investisseurs, les comités de gestion des projets et les entrepreneurs à renforcer le personnel, les machines et les équipements, à accélérer l'avancement de la construction, à assurer les délais fixés.

Pham Minh Chinh a également souligné l’importance de garantir les conditions de vie des personnes relogées en raison des travaux, la sécurité et l’ordre social…

Affirmant l’importance particulière du réseau autoroutier pour le développement rapide et durable du delta du Mékong, le chef du gouvernement a ordonné aux Comités populaires des villes et provinces concernées d’achever 100% des travaux de dégagement des sites en ce mois-ci, afin de ne pas affecter l'avancement des projets.

Selon la planification, le delta du Mékong aura six autoroutes d’une longueur totale de 1.188 km.

Selon le ministère des Transports, neuf projets d’importance nationale ou clés dans le secteur des transports sont actuellement mis en œuvre dans le delta du Mékong, avec un investissement total d'environ 106.000 milliards de dôngs. Parmi ceux-ci, 8 sont en construction, l’autre devrait être mis en chantier début 2025. -VNA/VI