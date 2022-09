Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, à la tête d’une délégation de haut rang du gouvernement de Cuba est arrivé mercerdi soir à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoï, entamant sa visite officielle du 28 septembre au 2 octobre au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.



Le Premier ministre cubain entame sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA



Il s'agit de sa première visite au Vietnam en tant que Premier ministre cubain depuis son entrée en fonction en décembre 2019 et aussi de la première d’un dirigeant de haut rang de Cuba au Vietnam depuis 2018.

Cette visite vise à déployer des contenus de la convention obtenue par des les dirigeants de haut rang des deux pays et à manifester la détermination des deux parties dans la poursuite à développer et de renforcer la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les Partis, les États et les peuples des deux pays.

C’est également une occasion pour les hauts dirigeants des deux pays de discuter des orientations et mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement



Selon les prévisions, dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz rendra hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et aura un entretien avec son homologue Pham Minh Chinh, rendra des visites de courtoisie aux secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et président Nguyên Xuân Phuc et rencontrera le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Le Premier ministre cubain assistera également à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux parties, au Forum des affaires Vietnam-Cuba et rencontrera les autorités de Hô Chi Minh-Ville. - VNA/VI