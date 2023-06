Le Premier ministre australien entame sa visite officielle au Vietnam

Le ministre Tran Van Son, chef du Bureau gouvernemental (droite), accueille le Premier ministre australien Anthony Albanese à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Le Premier ministre australien Anthony Albanese est arrivé le 3 juin à Hanoï, entamant sa visite officielle de deux jours au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Il s'agit de sa première visite officielle dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis son entrée en fonction, et à peine deux mois après la visite d'État du gouverneur général d'Australie David Hurley.

Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre australien ira rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, assistera à la cérémonie d'accueil officielle, à une réunion restreinte et à un entretien avec le Premier ministre vietnamien, rencontrera la presse...

Il aura des entrevues avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Les Premiers ministres des deux pays participeront à une rencontre avec les équipes féminines de football d'Australie et du Vietnam.

En outre, le chef du gouvernement australien se rendra à l'Université RMIT, à l'École internationale des Nations Unies de Hanoï (UNIS), etc.

La visite officielle du Premier ministre Anthony Albanese contribuera à la consolidation de la confiance politique et au renforcement de la coopération multiforme entre les deux pays.