Le Premier ministre assiste à un Forum d’affaires Vietnam-Luxembourg

Lors de sa visite au Luxembourg, dans l'après-midi du 9 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à un Forum d’affaires Vietnam-Luxembourg.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du forum. Photo: VNA

Selon le comité d'organisation, le Luxembourg compte actuellement 58 projets valides au Vietnam, avec un capital total de plus de 2,6 milliards de dollars, se classant 17e parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam. Il est également le troisième plus grand investisseur de l'UE au Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 181,6 millions de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de 64%.