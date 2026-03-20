Le Premier ministre approuve une avance pour le fonds de stabilisation des carburants

Le Premier ministre Minh Chinh s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre Minh Chinh a présidé, vendredi 20 mars à Hanoï, une réunion de la Permanence du gouvernement consacrée aux sources de financement destinées à soutenir la stabilisation des prix des carburants, dans un contexte de fortes turbulences sur les marchés énergétiques mondiaux.

Selon les rapports présentés, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, conjuguées aux déséquilibres persistants du marché pétrolier international, ont conduit le gouvernement vietnamien à intensifier ses réunions de pilotage et à publier plusieurs dépêches urgentes, appelant à des réponses rapides, souples et efficaces afin de garantir la sécurité énergétique nationale. Le chef du gouvernement a également multiplié les échanges avec des dirigeants étrangers et des ambassadeurs accrédités au Vietnam pour sécuriser les approvisionnements énergétiques.

Dans le cadre de ces orientations, les ministères et organes compétents ont mobilisé le Fonds de stabilisation des prix des carburants et ajusté la fiscalité applicable aux produits pétroliers afin d’atténuer la pression sur les prix intérieurs. Parallèlement, les grands groupes et entreprises ont été appelés à renforcer la production et l’approvisionnement en carburants, charbon, électricité et gaz pour soutenir l’économie. Les autorités ont également accéléré la transition énergétique, en promouvant des solutions de substitution aux énergies fossiles, encouragé l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie, et intensifié les contrôles pour lutter contre la contrebande, la rétention de marchandises, la spéculation et les pratiques illicites dans le commerce des carburants.

Prenant la parole, le Premier ministre a réaffirmé que la priorité absolue était d’éviter toute pénurie d’énergie et de carburants, de limiter les impacts sur la gestion macroéconomique et de prévenir toute rupture des chaînes d’approvisionnement, de production et de consommation.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs politiques ont été mises en œuvre, notamment le mécanisme de stabilisation des prix des carburants. Toutefois, face à une conjoncture internationale volatile et à la perspective d’une crise prolongée, le gouvernement doit anticiper le risque d’insuffisance des ressources du Fonds.

Des clients achètent du carburant dans une station-service à Hung Yên. Photo: VNA

Dans ce contexte, le Premier ministre a donné son accord de principe à la proposition d’avancer des fonds issus du budget de l’État, notamment les recettes supplémentaires prévues pour 2025, au profit du Fonds de stabilisation des prix des carburants. Il est prévu que ces montants soient remboursés au budget une fois la crise résorbée.

Le ministère des Finances est chargé de finaliser, en coordination avec le Bureau du gouvernement et le ministère de l’Industrie et du Commerce, un rapport à soumettre aux autorités compétentes. La mesure devrait être appliquée jusqu’au 15 avril, avec possibilité de prolongation en fonction de l’évolution des marchés.

Le chef du gouvernement a souligné que la conduite des politiques publiques devait reposer sur un suivi étroit de la conjoncture, une réactivité accrue et des décisions fondées sur des données concrètes, en cohérence avec l’économie de marché à orientation socialiste du Vietnam. Il a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre graduelle, évitant toute rupture ou choc pour le marché.

La régulation des prix des carburants devra ainsi concilier stabilisation du marché intérieur et prise en compte des écarts avec les pays voisins, afin de soutenir le pouvoir d’achat et l’activité des entreprises, tout en limitant les risques de contrebande transfrontalière.

Enfin, le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Hô Duc Phoc la supervision des questions budgétaires, fiscales et tarifaires, et au vice-Premier ministre Bui Thanh Son la responsabilité du pilotage des mécanismes de régulation du marché et des domaines relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce. - VNA/VI