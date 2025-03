Le Premier ministre appelle la jeunesse vietnamienne à viser haut pour l’avenir du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de remise des prix «Figures exemplaires de la jeunesse vietnamienne 2024». Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche soir, 23 mars, à la cérémonie de remise des prix «Figures exemplaires de la jeunesse vietnamienne 2024», placée sous le thème «Mission glorieuse», à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2025).

Dix jeunes talents et huit espoirs prometteurs ont été distingués lors de cet événement.

Dans son discours, le chef du gouvernement a exhorté la jeunesse vietnamienne à incarner trois principes fondamentaux pour bâtir le Vietnam de demain, en adoptant une pensée innovante et une vision stratégique audacieuse, en se positionnant à la pointe des avancées scientifiques et technologiques, et en promouvant la culture nationale sur la scène internationale.

Le chef du gouvernement a également défini six axes prioritaires pour les jeunes, notamment le développement économique, l’entrepreneuriat, la justice sociale, la sécurité sociale, l’intégration internationale et l’engagement patriotique en faveur de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays.

Le Premier ministre a demandé à tous les niveaux, secteurs, localités et à l'ensemble de la société de continuer à prêter attention, à créer des conditions favorables et à élaborer des meilleurs mécanismes et politiques pour que la jeunesse vietnamienne se développe de manière globale et complète. - VNA/VI