Le Premier ministre appelle la France à soutenir le développement du nucléaire au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 12 mars à Hanoï l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, ainsi que le directeur des affaires gouvernementales et internationales du groupe Électricité de France (EDF), Erkki Maillard.

Il a invité EDF à accroitre ses investissements dans les énergies vertes et propres au Vietnam, tout en soutenant ses partenaires vietnamiens dans le développement de projets nucléaires.

Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam ambitionne une croissance économique d'au moins 8 % en 2025 et à deux chiffres dans les années à venir. Cette dynamique nécessitera une augmentation de la consommation d'électricité de 12 % à 16 % par an. Par ailleurs, le Vietnam promeut un développement économique basé sur la science et la technologie, l'innovation, en particulier dans les secteurs émergents tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets et le big data, qui stimuleront considérablement la demande d'électricité, a-t-il ajouté.

Selon l'ambassadeur Olivier Brochet, EDF est un groupe énergétique multinational opérant dans les domaines de la production, du transport, de la distribution, des affaires et des services d'énergie. Il a coopéré efficacement au Vietnam à travers des projets tels que la centrale thermique de Phu My 2 et la centrale de Son My 1. La France, et plus particulièrement EDF, bénéficie d'une vaste expérience et de technologies nucléaires parmi les plus avancées au monde.

Par conséquent, la France et EDF souhaitent poursuivre le développement de leur coopération et de leurs investissements au Vietnam dans le secteur énergétique, conformément au Partenariat stratégique global Vietnam-France, notamment dans le développement de projets d'énergies renouvelables. Ils sont particulièrement intéressés par une participation aux projets nucléaires vietnamiens, a-t-il indiqué.

Approuvant la proposition d'EDF de développer les énergies propres au Vietnam, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement vietnamien avait publié un plan de mise en œuvre du Plan national de développement de l'énergie pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Il a évoqué la relance du projet des centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2, pour lesquelles le pays recherche des partenaires disposés à transférer des technologies avancées.

Concernant le développement de l'énergie nucléaire, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam avait relancé le plan d'investissement pour les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2, dans la province de Ninh Thuân. Le Vietnam privilégiera le choix de partenaires capables de s'engager à accompagner les investisseurs vietnamiens dans le transfert de technologie lors du développement de l'énergie nucléaire dans le pays, a-t-il ajouté.

Pham Minh Chinh a invité la France et EDF à collaborer dans l'élaboration de politiques et mécanismes pour le développement de l'énergie nucléaire, le choix des technologies les plus modernes, la formation des ressources humaines et le financement de projets nucléaires. Il a également proposé un partenariat pour la production d'équipements et d'infrastructures de soutien au service du développement de l'énergie nucléaire au Vietnam. -VNA/VI