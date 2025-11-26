Le Premier ministre appelle la communauté internationale à soutenir HCM-Ville dans son développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de CEO 500 - TEA CONNECT, un programme reliant des dirigeants vietnamiens et de Hô Chi Minh-Ville à des cadres de grandes entreprises locales et internationales, le 25 novembre. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé la communauté internationale à coopérer avec le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville, à les soutenir et à se tenir à leurs côtés dans leur développement.

Il a lancé cet appel lors de son intervention à CEO 500 - TEA CONNECT, un programme reliant des dirigeants vietnamiens et de Hô Chi Minh-Ville à des cadres de grandes entreprises locales et internationales, le 25 novembre. Organisé dans le cadre du Forum économique d'automne 2025, cet événement avait pour objectif d'examiner les moyens permettant à Hô Chi Minh-Ville de s'affirmer comme une mégapole internationale dans un avenir proche.

Les participants ont été informés de la stratégie de développement de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045, ainsi que de ses projets clés. Ils ont également discuté d'initiatives de coopération destinées à faire de la métropole du Sud une mégapole internationale à l'ère du numérique.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a salué les contributions concrètes, responsables et enthousiastes des partenaires internationaux, ainsi que des entreprises nationales et internationales, affirmant que leurs points de vue étaient une source d'inspiration pour le Vietnam dans la réalisation des deux objectifs du centenaire.

Souligner les priorités de développement et les réalisations du Vietnam au cours des dernières décennies a noté qu'après près de 40 ans de Doi Moi (Renouveau), le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 194 pays, des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et de nombreux pays du G20, et a conclu 17 accords de libre-échange avec plus de 60 nations.

D'un pays pauvre et ravagé par la guerre, le Vietnam est devenu un pays en développement avec un PIB d'environ 510 milliards de dollars américains, le plaçant au 32e rang mondial ; un revenu par habitant d'environ 5 000 dollars, le plaçant parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et un commerce extérieur et une attractivité en matière d'investissements parmi les 20 plus importants au monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués assistent à l'échange d'accords de coopération en matière d'investissement entre les entreprises et les collectivités locales. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a remercié les partenaires internationaux pour leur soutien et leur coopération, qui ont permis au Vietnam d'obtenir de tels résultats. Il a souligné l'esprit de "solidarité pour unir nos forces, de coopération pour des avantages mutuels et de dialogue pour renforcer la confiance".

Évoquant les cinq piliers du développement de Hô Chi Minh-Ville, il a déclaré que leur mise en œuvre nécessite des capitaux, le développement des infrastructures, une modernisation institutionnelle favorisant l'ouverture et la compétitivité, des ressources humaines de haute qualité et une gouvernance efficace.

Dans cette optique, il a sollicité la coopération et le soutien des partenaires internationaux pour le développement de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam dans son ensemble.

Le Premier ministre s'est dit convaincu que, en tant que moteur de croissance et pôle économique régional, ville civilisée, moderne, dynamique et créative, et centre économique, financier, commercial, scientifique, technologique et d'innovation du pays, Hô Chi Minh-Ville réalisera des progrès considérables et rivalisera avec les plus grandes métropoles mondiales.

Il a souligné que les tâches et exigences de développement pour la ville dans les prochains mois sont extrêmement lourdes mais d'une importance capitale et porteuses de prestige. Il s'est déclaré convaincu que la ville s'appuierait sur ses acquis, mobiliserait ses ressources et exploiterait son potentiel pour accélérer son développement, réaliser des percées et se transformer en une mégapole internationale dynamique et prospère, source de fierté pour le Vietnam dans cette nouvelle ère. -VNA/VI