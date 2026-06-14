Le Premier ministre appelle Ho Chi Minh-Ville à renforcer son rôle de locomotive économique

Le 13 juin, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une séance de travail avec la permanence du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville consacrée à la mise en œuvre des missions de développement socio-économique.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Selon un rapport du Comité municipal du Parti, l’économie de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi sa forte reprise au cours des cinq premiers mois de 2026 et enregistré plusieurs résultats importants. Le produit intérieur brut régional a progressé de 8,27 % au premier trimestre, soit sa plus forte hausse depuis une dizaine d’années. Les recettes budgétaires ont atteint près de 402.000 milliards de dôngs en cinq mois, représentant 50 % des prévisions annuelles et une hausse de 24,3 % sur un an.



La ville a également mis en œuvre de manière résolue la Résolution 57, se classant au deuxième rang national pour l’indice provincial d’innovation (PII) et disposant du plus vaste écosystème d’innovation et de startups du pays.



Le Premier ministre Le Minh Hung a salué les efforts et les résultats obtenus par le Comité du Parti, les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville, qui contribuent activement aux performances générales du pays.



Il a toutefois souligné plusieurs limites à corriger rapidement. Malgré une croissance soutenue, le PIB local demeure inférieur aux objectifs fixés et ne reflète pas pleinement le potentiel, les atouts et le rôle de premier plan de la plus grande métropole économique du Vietnam. Le décaissement des investissements publics reste lent et inférieur à la moyenne nationale, tandis que les mécanismes et politiques spécifiques n’ont pas encore produit suffisamment de résultats tangibles.



Rappelant que Ho Chi Minh-Ville représente près d’un quart du PIB national, le chef du gouvernement a affirmé que la réalisation de l’objectif national de croissance à deux chiffres dépend largement des performances de la ville. Celle-ci doit donc renforcer davantage son rôle de locomotive et de pôle de croissance de l’économie vietnamienne.



Selon lui, les mécanismes et politiques spécifiques accordés à la ville doivent être transformés en programmes, projets et résultats concrets, sans rester lettre morte.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA



Soulignant le rôle essentiel des infrastructures, Le Minh Hung a appelé à accélérer les grands projets structurants et à préparer le lancement de nouveaux chantiers majeurs, dont la ligne de métro n°2, le pont maritime de Can Gio, la ligne ferroviaire Thu Thiem–Long Thanh et le pont Thu Thiem 4.



Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de régler définitivement les projets en souffrance, estimant qu’ils représentent d’importantes ressources foncières et financières encore inexploitées.



Saluant les premiers résultats de la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, il a encouragé la ville à rester pionnière dans ces domaines. Ho Chi Minh-Ville doit se concentrer sur le développement des industries stratégiques et de haute technologie ainsi que sur de nouveaux moteurs de croissance tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies numériques, la logistique, l’économie verte et les énergies vertes.



Le chef du gouvernement a également souligné l’importance de construire et d’exploiter efficacement le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville afin d’attirer des institutions financières et des investisseurs de premier plan.



Concernant le logement, il a estimé que la ville devait jouer un rôle pionnier dans le développement du logement locatif.



Le Premier ministre s’est déclaré convaincu qu’avec une forte volonté politique, un esprit d’innovation et une action proactive, Ho Chi Minh-Ville continuera d’obtenir des résultats encore plus positifs, de préserver son rôle de locomotive économique du pays et de contribuer de manière importante aux objectifs nationaux de développement. -VNA/VI