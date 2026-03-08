Le Premier ministre appelle Dien Bien à accélérer un développement rapide et durable

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Dien Bien, dans l’après-midi du 8 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec le Comité populaire provincial sur le développement socio-économique local, notamment la mise en œuvre des orientations du secrétaire général To Lam lors de sa visite à Dien Bien fin janvier 2026, les préparatifs des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux.



Au cours des deux premiers mois de 2026, la production agricole, forestière et halieutique à Dien Bien est restée stable. La province se concentre sur l’extension des superficies consacrées aux cultures présentant des avantages comparatifs telles que le café et le macadamia.



L’indice de production industrielle de la province a augmenté de 15,96 % en glissement annuel. Les investissements de développement de l’ensemble de la société ont atteint plus de 2.484 milliards de dongs, en hausse de 15,08 % en un an, tandis que les recettes budgétaires locales se sont élevées à 3.276 milliards de dongs.



La province poursuit l’accélération du projet d’électrification rurale et la préparation des investissements dans des infrastructures stratégiques telles que l’autoroute Son La – Dien Bien – poste-frontière de Tay Trang et la route nationale 12 menant au poste-frontière d’A Pa Chai. En deux mois, Dien Bien a accueilli plus de 310.000 visiteurs touristiques, soit une hausse de 26 % en glissement annuel.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Dien Bien possède une position stratégique importante, partageant une longue frontière avec le Laos et la Chine, et dispose d’un potentiel de développement dans l’agriculture, l’industrie, les énergies renouvelables, les services et le tourisme.



Le chef du gouvernement a salué les efforts des autorités et de la population de Dien Bien dans le développement socio-économique, tout en soulignant que la province demeure encore pauvre, que la vie d’une partie de la population reste difficile et que les potentiels locaux ne sont pas encore pleinement exploités.



Insistant sur l’objectif d’un développement rapide et durable, avec une croissance d’au moins 10 %, Pham Minh Chinh a demandé à la province de concrétiser la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti ainsi que les conclusions du secrétaire général et du Premier ministre lors de leurs réunions de travail avec la province.



Dien Bien doit se concentrer sur le développement industriel, promouvoir l’industrie de transformation et les énergies renouvelables, restructurer l’agriculture vers une production à grande échelle, et développer le tourisme comme secteur économique clé...



Le Premier ministre a également demandé à la province d’assurer efficacement les politiques de protection sociale, de garantir l’égalité d’accès aux services de santé et d’éducation, et de maintenir la sécurité politique ainsi que la souveraineté nationale et la sécurité frontalière.



Dien Bien doit poursuivre la construction du Parti et du système politique, et organiser avec succès les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. - VNA/VI