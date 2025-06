Le Premier ministre appelle à une coopération avec la Suède dans le domaine de l'énergie nucléaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des représentants de la division des sciences et de l'ingénierie nucléaires (NSE) du département de physique de l'Institut royal de technologie (KTH) de Suède le 13 juin (heure locale).

Un représentant de la division NSE a déclaré que celle-ci développait une technologie nucléaire plus rentable, plus sûre, autonome en combustible et susceptible d'être déployée rapidement. Il a souligné que cette technologie était particulièrement adaptée au Vietnam, car elle pouvait être déployée dans des zones à espace limité ou dans des régions reculées et montagneuses.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les réalisations de la division NSE, notamment les technologies adaptées au contexte vietnamien, réaffirmant la volonté du Vietnam d'approfondir son partenariat avec la Suède de manière plus substantielle et efficace.



Il a souligné que son voyage marquait l'établissement d'un partenariat stratégique sectoriel dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique entre le Vietnam et la Suède, l'énergie nucléaire à des fins pacifiques étant identifiée comme un domaine clé de coopération renforcée.



Le Premier ministre a dévoilé le projet vietnamien de développer prochainement l'énergie nucléaire et a appelé la partie suédoise à aider le Vietnam à élaborer et à affiner les cadres juridiques et politiques relatifs à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ; à former et à développer les ressources humaines ; à garantir la sûreté nucléaire ; et à organiser des formations et des exercices pour améliorer les capacités de gestion des incidents.



Il a appelé la division NSE à établir un partenariat avec l'Institut vietnamien de l'énergie atomique par le biais d'un accord de coopération axé sur la recherche, le partage d'expériences et la formation des ressources humaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend à la division des sciences et de l'ingénierie nucléaires (NSE) du département de physique de l'Institut royal de technologie (KTH) de Suède. Photo: VNA

La division NSE s'est déclarée disposée à coopérer et à aider le Vietnam, en commençant par soutenir ce pays d'Asie du Sud-Est dans l'élaboration de réglementations et de normes techniques concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.



La Suède a été l'un des pionniers de l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. À son apogée dans les années 1980, le pays exploitait 12 réacteurs nucléaires, qui fournissaient jusqu'à 50 % de la demande d'électricité du pays.



L'énergie nucléaire continue de jouer un rôle clé dans la structure énergétique de la Suède, représentant environ 30 % de la production d'électricité du pays européen, avec six réacteurs en exploitation dans trois centrales nucléaires. La Suède a récemment réorienté sa politique vers le développement et la modernisation de son secteur nucléaire, considérant l'énergie nucléaire comme essentielle à la réalisation des objectifs climatiques, d'autant plus que les sources d'énergie renouvelables restent insuffisamment stables pour répondre à la demande énergétique croissante. -VNA/VI