Le Premier ministre appelle à renforcer la mise en œuvre de la Résolution 57

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé de mettre pleinement en œuvre la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, en accordant la priorité aux ressources et à la maîtrise des technologies de base et stratégiques.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la séance de travail avec le ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a eu le 22 avril une séance de travail avec le ministère des Sciences et des Technologies sur la mise en œuvre des missions liées au développement scientifique et technologique, à l’innovation et à la transformation numérique.



Selon les participants, la résolution n°57-NQ/TW est mise en œuvre de manière résolue, avec des résultats encourageants. En 2025, le Vietnam comptait 53 organisations scientifiques et technologiques de niveau régional et international, tandis que la part des exportations de produits de haute technologie atteignait près de 50 %. Le pays s’est classé 44e sur 139 dans l’indice mondial de l’innovation.



Le gouvernement numérique, la société numérique et l’économie numérique ont enregistré des progrès significatifs, avec des exportations de produits de technologie numérique estimées à plus de 45 milliards de dollars, en hausse de 32,2 %.



Le Premier ministre a souligné que la Résolution n°57 constitue une politique stratégique majeure et que ce texte doit être mis œuvre avec une forte détermination et efficacement, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.



Le Minh Hung a salué les efforts du ministère des Sciences et des Technologies, tout en soulignant certaines limites, notamment des retards dans la mise en œuvre, des lacunes institutionnelles, un lien encore faible entre recherche, application, formation et marché, ainsi que des insuffisances en matière d’infrastructures et de ressources humaines.



Pour la période à venir, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de prioriser les ressources et d’augmenter la part des dépenses consacrées au développement des technologies stratégiques, de pointe et de base dans le budget annuel dédié à la science, à l’innovation et à la transformation numérique, conformément à la Résolution 57, qui prévoit d’y allouer au moins 3 % du budget total de l’État chaque année..



Il a également fixé plusieurs objectifs, dont une part de l’économie numérique atteignant 30 % du PIB, plus de 40 % d’entreprises engagées dans l’innovation, et 100 % des services publics éligibles disponibles en ligne...



Séance de travail du Premier ministre Le Minh Hung avec le ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé qu’au cours du mois d’avril 2026, le ministère des Sciences et des Technologies soumette en urgence trois décrets et deux décisions du Premier ministre guidant la mise en œuvre de la Loi sur la transformation numérique et de la Loi sur l’intelligence artificielle, et procède à la révision et à la finalisation de la liste des technologies et produits stratégiques, selon une approche resserrée, centrée sur les domaines déterminants pour le développement du pays à court et à long terme.



Il a également demandé qu’au deuxième trimestre 2026, le ministère des Sciences et des Technologies travaille avec la Commission centrale des politiques et des stratégies et les organismes concernés pour élaborer une résolution sur le modèle de développement du pays dans la nouvelle période, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, en vue de sa soumission au 3e Plénum du Comité central du Parti. -VNA/VI