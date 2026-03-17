Le Premier ministre appelle à renforcer la coopération énergétique Vietnam - Qatar

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et l’ambassadeur du Qatar au Vietnam, Khalid Ali Abdullah Abel. Photo : VNA

Le 17 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur du Qatar au Vietnam, Khalid Ali Abdullah Abel. À cette occasion, il lui a adressé les vœux à l’occasion du mois sacré du Ramadan et a salué ses contributions au développement des relations bilatérales.



Le chef du gouvernement a exprimé sa préoccupation face à l’évolution de la situation au Moyen-Orient, qui entraîne des pertes humaines, des destructions d’infrastructures et des répercussions importantes sur les marchés économique et énergétique mondiaux. Le Vietnam souhaite que les parties trouvent rapidement une solution pour mettre fin au conflit.

Lors de la réception. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a réaffirmé la position constante du Vietnam selon laquelle les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, par le dialogue et la négociation, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Le Vietnam se tient prêt à coopérer avec le Qatar et à faire de son mieux pour contribuer aux efforts communs en faveur de la paix et de la stabilité, dans un esprit de solidarité, de coopération et de dialogue. Le Vietnam est également disposé à coopérer et à soutenir le Qatar en matière de sécurité alimentaire.



Le Premier ministre a demandé à l’ambassadeur de collaborer étroitement avec les autorités vietnamiennes pour mettre en œuvre rapidement les accords issus de l’entretien téléphonique du 9 mars avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Il a notamment insisté sur la garantie de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) conformément aux contrats lorsque la situation se stabilisera, la facilitation de l’accès du Vietnam aux réserves pétrolières et gazières du Qatar en dehors de la région du Golfe, ainsi que la coopération pour la construction de dépôts de pétrole et de gaz au Vietnam dans les temps à venir, et l’élévation rapide des relations Vietnam - Qatar à une nouvelle hauteur.



Il a également appelé à renforcer la coopération dans les domaines de la politique, de l’économie, de l’éducation-formation, de la culture, du travail, du tourisme et des échanges entre les peuples. Les priorités incluent l’accélération du lancement des négociations d’un accord de libre-échange Vietnam - Conseil de Coopération du Golfe (CCG), l’ouverture accrue des marchés, l’encouragement des investissements qataris au Vietnam, notamment dans le Centre financier international du Vietnam, implanté simultanément à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, ainsi que le soutien au développement de l’industrie halal avec la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle des certifications.



Pour sa part, l’ambassadeur Khalid Ali Abdullah Abel a salué les positions du Vietnam ainsi que l’entretien téléphonique entre les deux Premiers ministres, qui témoigne d’un fort soutien du Vietnam au Qatar.



Concernant la situation au Moyen-Orient, notamment en matière de garantie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence, il s’est engagé à continuer à promouvoir activement les axes de coopération évoqués. Il a estimé que les deux pays devraient continuer à renforcer leur coopération après la fin du conflit, avec de nouvelles orientations et des plans de développement correspondants. -VNA/VI