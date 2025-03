Le Premier ministre appelle à lever les obstacles aux projets en suspens

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé une réunion le 30 mars avec le Comité de pilotage chargé de la révision et de la résolution des difficultés rencontrées par les projets d’investissement.



Selon les rapports des ministères, organismes et localités, environ 1.500 projets à travers le pays sont confrontés à des difficultés et obstacles, couvrant près de 20 types de problèmes différents. Ces projets comprennent des investissements publics, privés et ceux sous forme de partenariat public-privé (PPP)...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le règlement des difficultés et obstacles liés aux projets en suspens revêt une grande importance. Il est essentiel de mettre immédiatement en exploitation les ressources disponibles et de déterminer clairement les responsabilités des organisations et des individus, contribuant ainsi à la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.



Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances de créer une base de données sur les projets en difficulté prolongée, reflétant fidèlement la situation réelle, afin d’en analyser les causes et de proposer des solutions appropriées, réalisables et efficaces. Cette base de données devra être régulièrement mise à jour et partagée avec les ministères et organismes concernés.



Estimant que la liste actuelle des projets n’est peut-être pas encore complète, Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Finances, en coordination avec le Bureau gouvernemental, de rédiger un nouveau télégramme officiel du Premier ministre, incitant les ministères, organismes et localités à poursuivre l’évaluation et la classification des projets, ainsi qu’à proposer des solutions concrètes et efficaces. Un rapport est attendu avant le 10 avril 2025.



Les ministères et localités doivent également soumettre de manière proactive des propositions pour les cas non couverts par la législation actuelle. Ces propositions seront transmises au ministère des Finances et au Bureau gouvernemental pour compilation et soumission au Comité de pilotage.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA



Concernant les projets bloqués en raison de problèmes de libération de terrain, le Premier ministre a exigé que les autorités locales, en particulier aux niveaux communal et de quartier, résolvent ces problèmes de manière définitive, tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des citoyens.



En matière de planification, il est nécessaire de réexaminer les différents plans, notamment les plans sectoriels, afin d'assurer leur cohérence avec la planification générale.



Pour les projets ayant connu des irrégularités mais déjà largement mis en œuvre, donc difficilement récupérables, le chef du gouvernement a demandé de rechercher des solutions pragmatiques, tout en garantissant la transparence, la protection des actifs de l’État et le respect des droits légitimes des citoyens et des entreprises...



S'agissant des projets pour lesquels il n’existe pas encore de cadre légal ou qui ne peuvent pas bénéficier des mécanismes et politiques spécifiques adoptés par l’Assemblée nationale, ceux-ci devront être étudiés, classifiés et faire l’objet de propositions de mécanismes à soumettre lors de la prochaine session parlementaire.



Enfin, le Premier ministre a exprimé le souhait que l’ensemble de ces projets soient définitivement traités d’ici fin 2025, afin de libérer les ressources nécessaires au développement socio-économique du pays.-VNA/VI