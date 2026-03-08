Le Premier ministre appelle à des réponses politiques flexibles, opportunes et efficaces face aux évolutions mondiales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime. Photo: VNA

Le 7 mars, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec le Conseil consultatif des politiques, afin de discuter de la situation socio-économique et des évolutions internationales susceptibles d’influencer le Vietnam, ainsi que des orientations et solutions prioritaires pour la période à venir.

Lors de cette réunion, les participants ont analysé le contexte international et national, marqué par de nombreuses incertitudes. Les tensions stratégiques entre grandes puissances continuent de s’intensifier, tandis que certains conflits régionaux, notamment au Moyen-Orient, perturbent les routes maritimes, les chaînes d’approvisionnement et les prix mondiaux de l’énergie. Les marchés financiers et les politiques commerciales des grandes économies connaissent également des ajustements difficiles à prévoir.

Dans ce contexte, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de suivre de près l’évolution de la situation mondiale et d’adopter des réponses politiques proactives, flexibles, rapides et efficaces.

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam devait maintenir fermement l’objectif de stabilité macroéconomique, de maîtrise de l’inflation et de promouvoir la croissance, avec un objectif d’environ 10 % en 2026, tout en garantissant les grands équilibres de l’économie. Il a demandé aux organismes, aux unités et aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière cohérente et efficace la résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, ainsi que les résolutions thématiques du Bureau politique et les orientations du secrétaire général To Lam, visant à assurer un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère, tout en renforçant la résilience de l’économie face aux chocs extérieurs.

Le chef du gouvernement a exigé de garantir l’approvisionnement en carburant, en électricité et en énergie, tout en considérant ces défis comme une