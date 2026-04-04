Le Premier ministre appelle à des mesures décisives pour atteindre une croissance à deux chiffres

e Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 4 avril la réunion ordinaire du gouvernement pour mars et une conférence en ligne avec les collectivités locales, au cours de laquelle il a demandé de bien maîtriser la situation et d’apporter des réponses politiques rapides, flexibles et efficaces face aux évolutions internationales, afin de stimuler la croissance.

La conférence s'est concentrée sur l’évaluation de la situation socio-économique de mars et du premier trimestre 2026, de la mise en œuvre de la Résolution n°01/NQ-CP du gouvernement, de l’allocation et du décaissement des investissements publics, ainsi que de l’exécution des programmes cibles nationaux. Elle a également examiné l’action de direction et de gestion du gouvernement et du Premier ministre sur cette période, tout en définissant les priorités pour avril et les mois à venir.

Dans l’ensemble, la situation socio-économique du premier trimestre 2026 a poursuivi une évolution positive, avec plusieurs secteurs enregistrant des percées en matière de croissance et de nombreuses localités se distinguant.

La croissance du PIB au premier trimestre est estimée à 7,83 % en glissement annuel. L’économie macroéconomique demeure globalement stable, l’inflation est maîtrisée et les grands équilibres sont assurés. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en moyenne de 3,51 %, en deçà de l’objectif annuel d’environ 4,5 %.

Les recettes budgétaires de l’État ont atteint 829 400 milliards de dongs sur les trois premiers mois, soit 32,8 % des prévisions, en hausse de 11,4 % sur un an. Le commerce extérieur s’est élevé à 249,5 milliards de dollars, en progression de 23 %. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 15,2 milliards de dollars (+42,9 %), tandis que les IDE réalisés sont estimés à 5,4 milliards de dollars (+9,1 %).

Dans ses conclusions, Pham Minh Chinh a indiqué que, depuis le début de l’année, le gouvernement et lui-même ont dirigé les ministères, secteurs et collectivités locales dans la mise en œuvre coordonnée, résolue et flexible des missions et solutions fixées par les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, du secrétaire général To Lam, ainsi que de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Réaffirmant l’objectif d’une croissance à deux chiffres, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d’identifier clairement les moteurs de croissance et de proposer des solutions concrètes, assorties de responsabilités précises selon le principe des "six clarifications".

Le Premier ministre a insisté sur l’accélération du décaissement des investissements publics, avec l’objectif d’atteindre 100 %, ainsi que sur la mise en œuvre rapide des programmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte. Il a également appelé à lever les obstacles juridiques freinant les projets en suspens afin de libérer des ressources pour la croissance.

Parallèlement, il a demandé de stimuler la demande intérieure, de développer le marché national et de poursuivre la réforme administrative pour améliorer l’environnement des affaires. L’objectif est de réduire les coûts pour les entreprises, de mobiliser efficacement les ressources et d’encourager les investissements privés et les flux d’investissements étrangers de qualité.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également mis l’accent sur la nécessité d’adopter des solutions innovantes et disruptives afin de "transformer la situation et changer d’état", en renforçant les capacités d’anticipation stratégique, l’autonomie économique et la résilience de l’économie face aux chocs extérieurs.

Il convient d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre efficace des politiques de protection sociale, d’améliorer sans cesse les conditions de vie de la population, de renforcer la défense, la sécurité et les relations extérieures, tout en préservant un environnement pacifique et stable propice au développement du pays.

Sur le plan macroéconomique, il a appelé à une coordination étroite entre politiques monétaire et budgétaire, avec une politique monétaire flexible et proactive associée à une politique budgétaire ciblée. Il a insisté sur la nécessité de maintenir l’équilibre entre croissance et inflation, en évitant toute dérive dans un sens ou dans l’autre.

Le Premier ministre a demandé une gestion souple des taux d’intérêt, du taux de change et du crédit, afin de soutenir la production et les secteurs prioritaires, tout en contrôlant le crédit dans les secteurs à risque et en renforçant la discipline en matière de finances publiques.

La sécurité énergétique constitue également une priorité majeure, à la fois immédiate et à long terme. Le chef du gouvernement a exigé de garantir l’approvisionnement en électricité, en pétrole et en gaz pour les activités économiques et la vie quotidienne, en veillant à éviter toute pénurie.

Concernant le marché immobilier, il a appelé à un développement sain, transparent et durable, tout en accélérant les programmes de logements sociaux et en améliorant l’accès au logement pour les populations.

Pour stimuler la croissance, le Premier ministre a appelé à renouveler les moteurs traditionnels et à développer de nouveaux leviers, à lever les obstacles à la production et aux activités économiques, à accélérer la réforme administrative et l’amélioration du climat des affaires, à renforcer la lutte contre la corruption et le gaspillage, ainsi qu’à régler rapidement les projets en suspens dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des services, afin de libérer les ressources et soutenir la croissance.

Il a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière au développement culturel et social, de garantir la protection sociale et d’améliorer le niveau de vie de la population.

Les ministères et secteurs sont appelés à préparer la mise en œuvre d’un ensemble unique de manuels scolaires pour l'ensemble du pays à partir de l'année scolaire 2026-2027 et l'organisation de l'examen national de fin d'études secondaires de 2026, à accélérer le déploiement du dossier médical électronique.

Le chef du gouvernement a appelé à renforcer la défense et la sécurité, à maintenir la stabilité sociale et à promouvoir une diplomatie active, en particulier dans les domaines économique et technologique. Il a également souligné la nécessité de préserver un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Il a affirmé qu’au cours du mandat écoulé, malgré un contexte mêlant opportunités et défis, le gouvernement a su surmonter de nombreux "vents contraires" pour permettre au pays d'atteindre son objectif socio-économique en toute sécurité.

Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que le nouveau gouvernement continuera de valoriser les belles traditions des mandats précédents, de surmonter les limitations et les lacunes, et de s'acquitter avec excellence des tâches qui lui ont été confiées par le Parti, l'État et le peuple. -VNA/VI