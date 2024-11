Le Premier ministre à l’ouverture du Festival national des start-up innovantes de 2024

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués à l’ouverture du Festival national des start-up innovantes de 2024. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce mercredi 27 novembre à l’ouverture du Festival national des start-up innovantes de 2024 (Techfest Vietnam 2024) à Hai Phong.

Il s’agit d’un événement annuel organisé sous la direction du ministère des Sciences et des Technologies (MoST).

Dans son discours prononcé à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l’État accordaient toujours une attention particulière aux sciences, aux technologies et à l'innovation, les considérant comme l'une des principales politiques nationales pour un développement rapide et durable.

Les start-up innovantes constituent l'un des nouveaux moteurs de croissance, a-t-il estimé, ajoutant que leur développement nécessitait les efforts communs de l’ensemble du système politique et de la communauté.

S’agissant des tâches et solutions clés pour développer l’écosystème des start-up innovantes au Vietnam, Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de perfectionner les institutions pour l'innovation et l'entrepreneuriat.

Selon lui, il est également nécessaire d’identifier clairement les domaines prioritaires, de définir les orientations des start-up innovantes, d’assurer les ressources financières et le matériel, de développer des ressources humaines de qualité, d’accélérer l’intégration internationale des start-up innovantes…

Le gouvernement créera toutes les conditions favorables pour soutenir et promouvoir le développement de l’écosystème des start-up innovantes, a assuré le chef du gouvernement. -VNA/VI