Le Premier ministre à l’inauguration de deux tronçons de l’autoroute Nord-Sud à l’Est

Cérémonie d'inauguration à Binh Thuan. Photo: VNA



Le matin du 29 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d'inauguration des tronçons Mai Son - Nationale 45 et Phan Thiet - Dau Giay dans le cadre du projet de construction de l’autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2017-2020.



Selon le ministère des Transports, le tronçon Mai Son - Nationale 45, qui traverse les provinces de Ninh Binh et Thanh Hoa, fait une longueur totale de 63,37 km. Il représente un investissement de plus de 12.000 milliards de dongs.



Le tronçon Phan Thiet - Dau Giay traverse les provinces de Binh Thuan et Dong Nai. D’une longueur de 99 km, il représente un investissement de plus de 12.500 milliards de dongs.



Lors de la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré l’objectif selon lequel d'ici 2025, le pays devrait disposer de 3.000 km d'autoroute et de 5.000 km d’autoroute d’ici 2030.



Il a également rappelé que l’autoroute Nord-Sud à l’Est ferait une longueur totale de 2.063 km depuis la porte frontalière Huu Nghi dans la province de Lang Son (Nord) jusqu’à la province de Ca Mau (Sud), traversant 32 provinces.



L'inauguration des deux tronçons Mai Son - Nationale 45 et Phan Thiet - Dau Giay porte la longueur mise en service sur cette autoroute à 800 km, a-t-il indiqué.

Appréciant les efforts des parties concernées pour surmonter les difficultés rencontrées dans la construction, le chef du gouvernement a souligné l’importance de l’achèvement de la construction de ces deux tronçons pour le développement socio-économique des provinces de Binh Thuan, Dong Nai, Ninh Binh et Thanh Hoa, et plus généralement, pour le développement national.



Il a ensuite demandé aux localités de profiter pleinement des avantages apportés par ces routes pour favoriser le développement socio-économique local.



Toujours dans la matinée du 29 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé vérifier l'avancement de la construction du tronçon Vinh Hao - Phan Thiet de l’autoroute Nord-Sud à l’Est.



Le tronçon Phan Thiet - Vinh Hao, d’une longueur de plus de 100 km, dans la province de Binh Thuan, représente un investissement de près de 11.000 milliards de dongs.



Le Premier ministre a encouragé les parties concernées à s’efforcer d’inaugurer la route le 19 mai 2023 pour favoriser le transport entre Ho Chi Minh-Ville et Khanh Hoa.