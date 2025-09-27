Le Premier ministre à la cérémonie de lancement de deux projets majeurs à Hai Phong

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie de lancement de deux projets d'envergure à Hai Phong. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 26 septembre au soir à la cérémonie de lancement de deux projets d'envergure à Hai Phong comme le projet d’investissement dans les infrastructures de la zone industrielle de Tân Trao (1er phase) et celui de la centrale thermique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Hai Phong.

Le lancement de ces deux projets s’inscrit dans le cadre des activités de célébration du 1er Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Hai Phong pour le mandat 2025-2030.

Chargé par la société par actions d’investissement de la zone industrielle Vinhomes Hai Phong, le projet de zone industrielle de Tân Trao couvre une superficie de près de 227 hectares, sur le territoire des communes de Kiên Hung et Nghi Dương et nécessite un investissement total de plus de 4.000 milliards de dôngs pour la première phase.

Construit sur une période de cinq ans, cette zone deviendra un moteur de croissance pour cette ville portuaire du Nord, tout en constituant un modèle de zone industrielle moderne au niveau national.

Il est appelé à accueillir des investissements dans des secteurs de haute technologie tels que : l’électricité, l’électronique, les télécommunications, la pharmacie, les matériaux innovants, les énergies renouvelables et les industries de soutien. La zone devrait également attirer des dizaines de milliers de travailleurs hautement qualifiés, tant au niveau national qu’international.

Le deuxième projet, la centrale thermique au gaz naturel liquéfié (LNG) de Hai Phong, située dans la même zone industrielle de Tân Trao, est investi par un consortium composé du groupe Vingroup et de la société VinEnergo.

S’étendant sur près de 100 hectares, le projet bénéficie d’un capital de plus de 178.000 milliards de dôngs, avec une capacité totale prévue de 4.800 MW (1.600 MW pour la première phase 1 et 3.200 MW pour la deuxième).

La centrale devrait entrer en service fin 2030, avec une production annuelle estimée à 9,6 milliards de kWh (1er phase) et 19,2 milliards de kWh (deuxième phase), ce qui en fera la plus grande centrale thermique du Vietnam et l'une des plus grandes centrales électriques au gaz naturel liquéfié dans le monde.

S’exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam poursuivait deux objectifs stratégiques de développement à l’horizon du centenaire, dans un contexte international complexe.

Il a réaffirmé la nécessité de renforcer l’indépendance et l’autonomie nationales dans tous les domaines, y compris la politique, l’économie, la culture, la défense et la sécurité.

Il a salué les orientations de développement durable définies par le Parti et la mise en œuvre de réformes clés, telles que la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transition numérique, ou encore l’intégration économique internationale et le développement de l'économie privée. Dans ce contexte, Hai Phong figure parmi les localités pionnières dans la croissance à deux chiffres et l’innovation.

Le chef du gouvernement a affirmé que les deux projets répondaient à la stratégie nationale de restructuration économique et de changement du modèle de croissance, avec pour objectif un développement rapide et durable.

Cérémonie de mise en chantier de ces deux projets majeurs à Hai Phong. Photo: VNA

Le projet de zone industrielle de Tân Trao privilégiera les investissements de haute technologie avec des engagements clairs en matière de transfert technologique, de formation de la main-d’œuvre et de partage de savoir-faire en gestion.

Quant à la centrale thermique LNG, elle représente un exemple typique de développement vert, basé sur des technologies propres.

Le Premier ministre a demandé à Hai Phong de finaliser rapidement la libération des terrains, les démarches administratives et la mise en place des infrastructures essentielles.

Il a exhorté le groupe Vingroup à respecter ses engagements en matière de qualité, sécurité, esthétique et environnement, tout en mettant l’accent sur la création d’emplois et la maîtrise des technologies. -VNA/VI