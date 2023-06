Le premier lot de litchi vietnamien "U hong" expédié vers le Royaume-Uni

Le premier lot d'un tonne de litchi vietnamien "U hong" ou "Golden Lychees" a été exporté vers le Royaume-Uni par la société britannique TT Meridian Ltd.

Le premier lot d'un tonne de litchi vietnamien "U hong" exporté vers le Royaume-Uni. Photo: VNA

Le directeur général de la société, Thai Tran, a déclaré que cette année, sa compagnie a importé pour la première fois le litchi vietnamien à maturation précoce ''U hong'' pour concurrencer ceux du Mexique et de la Chine disponibles sur le marché britannique. Cette décision a été motivée par la bonne qualité et la courte saison de ce fruit, ainsi que par des activités d'échange culturel et des efforts de promotion commerciale.

Selon lui, l'ensemble du processus, de la récolte des fruits au Vietnam à la vente au Royaume-Uni, ne prend que 36 heures.

Le litchi vietnamien est désormais emballé avec l'image du drapeau national vietnamien dans le but de promouvoir les marques vietnamiennes et d’aider les consommateurs à reconnaître facilement les produits vietnamiens dans les supermarchés.

Le conseiller commercial Nguyen Canh Cuong a souligné que l'un des défis pour les exportations de litchi vietnamien vers le Royaume-Uni était la conservation du produit. En effet, pour garantir la fraîcheur du litchi, il doit être consommé dans les trois jours, les exportateurs doivent donc maîtriser la technologie post-récolte.

Actuellement, le litchi vietnamien est vendu au Royaume-Uni au prix de 15 livres (18,65 dollars) le kilo, a-t-il dit, expliquant que ce prix élevé est en partie dû au transport par avion du fruit.