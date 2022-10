Le premier Forum économique France-Vietnam s’ouvre à Marseille

Une centaine de représentants d’entreprises françaises et vietnamiennes se sont réunis lundi 10 octobre dans la ville portuaire de Marseille lors du premier Forum économique France-Vietnam, avec au menu notamment l’import-export, l’investissement et les perspectives de coopération économique et commerciale.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht, lors de l’événement. Photo: VNA



L’événement a été initié par la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence et le consul honoraire du Vietnam à Marseille.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a déclaré que les agences vietnamiennes avaient rencontré les principales entreprises d’Aix-Marseille-Provence pour renforcer les projets dans les domaines des infrastructures, de la logistique, des ports maritimes, de l’agroalimentaire, de l’énergie propre, de l’aérospatiale, de la santé et de la pharmacie.

Les entreprises d’Aix-Marseille-Provence prévoient également de connecter de nouveaux projets d’investissement avec des partenaires vietnamiens, a-t-il déclaré.

Dans un discours vidéo envoyé à l’événement, le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht, a appelé les entreprises des deux pays à renforcer les échanges et les investissements dans un avenir proche en s’appuyant sur les avantages apportés par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam, à promouvoir des actions conjointes dans des domaines prometteurs tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, et à poursuivre les grands projets au Vietnam tels que la ligne de métro de Hanoi.

Il s’est engagé à ce que les agences françaises de promotion commerciale et d’import-export accompagnent les entreprises dans les nouveaux projets entre les deux pays.

Suite à la session plénière, des entreprises et des représentants d’agences de conseil et de promotion commerciale se sont réunis pour partager leur expérience dans le processus de réalisation de projets au Vietnam.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence prévoit d’organiser la deuxième phase du forum en décembre 2022 avec des voyages d’études à Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville et d’assister au Forum économique Vietnam-France pour échanger avec des partenaires vietnamiens.