Le premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville 2024 aura lieu en avril

Hô Chi Minh-Ville accueillera du 6 au 13 avril son premier Festival international du film (HIFF 2024) avec la participation de près de 200 réalisateurs et acteurs du monde entier, destiné à donner un coup de pouce au dynamique marché cinématographique du pays.

Capture d’écran du site Web du Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville 2024 (HIFF 2024). Photo : VNA

L’événement a sélectionné "Boléro" de la réalisatrice française Anne Fontaine comme œuvre d’ouverture, marquant sa toute première projection en Asie. Outre les principales catégories du concours, des colloques et des expositions seront organisés dans son cadre.

Selon l’actrice et productrice Truong Ngoc Anh, avec ses diverses activités, l’événement sert non seulement de plate-forme pour promouvoir les films, mais aussi pour mettre en valeur le tourisme, la culture et les habitants de la métropole du Sud. Il offre aux jeunes cinéastes l’opportunité d’entrer en contact avec des producteurs, des investisseurs et de donner vie à leurs projets potentiels.

Le HIFF 2024 s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’industrie cinématographique de Hô Chi Minh-Ville et vise à améliorer la qualité et la réputation du cinéma local, ainsi qu’à promouvoir la ville à l’international.

Selon Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, organisatrice de l’événement, le HIFF 2024 revêt une importance considérable, non seulement pour l'industrie cinématographique, mais aussi pour la ville.

Nous espérons que le HIFF 2024 servira de pont pour les cinéastes, les acteurs et le public national et international afin qu'ils puissent échanger, apprendre et coopérer dans le domaine du cinéma. Nous aspirons également à ce que le HIFF 2024 soit l'occasion de présenter des œuvres cinématographiques vietnamiennes de qualité et créatives, renforçant ainsi la position et le prestige du cinéma vietnamien en général, et de Hô Chi Minh-Ville sur la carte mondiale de l'industrie cinématographique, a-t-elle indiqué.

Elle a également exprimé l’espoir que le HIFF soit un festival destiné aussi bien aux habitants de la ville qu’aux touristes, offrant l'opportunité de profiter de bons films et d'activités au sein de la mégalopole du sud. Cet événement jouera un rôle important dans la promotion de l'image, de la culture et du tourisme de la ville, faisant de Hô Chi Minh-Ville une destination culturelle attrayante et propice à l’investissement. – VNA/VI