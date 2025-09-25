Le premier Congrès du Parti des organes centraux se termine à Hanoi

Le membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux, Trân Câm Tu, s’exprime en clôture du premier Congrès du Comité du Parti des organes centraux du pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Après deux jours de travail sérieux, responsable et efficace sous le slogan « Solidarité – Démocratie – Discipline – Exemplarité – Percée – Développement », le premier Congrès du Comité du Parti des organes centraux du pour le mandat 2025-2030 s’est clôturé mercredi 24 septembre avec succès à Hanoi.



Le congrès a conclu tous les points à l’ordre du jour, notamment l’adoption d’une résolution définissant les principaux objectifs et tâches du nouveau mandat.



Lors de la séance de clôture, Phan Thang An, vice-président de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, a annoncé la décision du

Politburo de désigner 39 délégués officiels et cinq délégués suppléants du Comité du Parti des organes centraux pour assister au 14e Congrès national du Parti.



Le membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux, Trân Câm Tu, a souligné que le congrès avait défendu la démocratie, fait preuve de sagesse et procédé à une analyse franche et complète des rapports soumis au congrès ainsi que des projets de documents pour le 14e Congrès national du Parti.



Selon Trân Câm Tu, les délégués ont fait preuve d’une grande unité et d’une grande détermination à atteindre les objectifs fixés, en constituant un Comité du Parti intègre, fort et exemplaire, à la hauteur de son rôle de noyau politique des organes chargés des fonctions de conseil stratégique du Parti. Par consensus et ambition de progrès, le congrès a approuvé à l’unanimité la résolution du premier congrès du Comité du Parti des organes centraux pour le mandat 2025-2030.

Les délégués votent pour adopter la résolution du premier Congrès du Comité du Parti des organes centraux du pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné l’importance politique majeure du succès du congrès, réaffirmant le rôle moteur du Parti dans une nouvelle phase de développement et jetant les bases de la réalisation des objectifs fixés.



Concernant l’avenir, Trân Câm Tu a mis en avant de lourdes responsabilités, appelant tous les comités, organisations du Parti, cadres et membres du Parti à renforcer davantage leur unité, à surmonter les difficultés et les défis, et à continuer d’innover dans la pensée et l’action.



Il les a exhortés à améliorer la qualité de tous les aspects de leur travail, en particulier les fonctions de conseil stratégique, afin d’atteindre les objectifs du congrès et de contribuer au succès du 14e Congrès national du Parti et au développement du pays dans la nouvelle ère.



Au cours de ses deux jours de travaux, le congrès a entendu 14 rapports qui ont fait état d’un fort consensus sur le contenu des documents soumis, témoignant d’une confiance absolue dans la direction du Comité du Parti des organes centraux, plus généralement, d’une confiance absolue dans la direction du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat dirigé par le secrétaire général Tô Lâm.



Les interventions ont également souligné les limites du travail des organes, tout en formulant d’importantes recommandations à inclure dans les documents du 14e Congrès national du Parti et du Congrès du Comité du Parti des organes centraux. – VNA/VI