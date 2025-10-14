Le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement s’achève avec succès

Après deux jours de travail intense, dans l’après-midi du 13 octobre, le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 a achevé l’ensemble de son programme et s’est soldé par un grand succès.



Dans son discours de clôture, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre, a souligné la détermination du gouvernement à bâtir une organisation du Parti « transparente et solide sur tous les aspects », contribuant ainsi à la mise en œuvre victorieuse de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.



Le Congrès a eu l’honneur d’accueillir le secrétaire général du Parti, To Lam, venu assister et prononcer une allocution.



Le Congrès a adopté la Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030.



Selon Pham Minh Chinh, le Congrès a réaffirmé qu’au cours du mandat 2020-2025, dans un contexte marqué par plus de défis que d’opportunités, en s’appuyant sur l’esprit « Le Parti dirige, le gouvernement agit d’une seule voix, l’Assemblée nationale approuve, le peuple soutient et la Patrie attend », l’organisation du Parti du gouvernement avait dirigé et orienté les organes administratifs de l’État pour surmonter les difficultés, « transformer les risques en opportunités », contribuant à des résultats remarquables dans tous les domaines — de la construction du Parti à la lutte contre la pandémie de COVID-19, en passant par le développement économique, culturel et social, la protection de l’environnement, la consolidation de la défense et de la sécurité, ainsi que la diplomatie et l’intégration internationale.



Le Premier ministre a indiqué que la Résolution du Congrès pour le mandat 2025-2030 incarne l’aspiration et la volonté de l’organisation du Parti du gouvernement de construire une organisation « transparente, solide, unie et exemplaire, pionnière dans la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, pour une percée accélérée en faveur d’un développement national rapide et durable dans une ère de progrès, de prospérité, de civilisation et de bonheur ».

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre. Photo: VNA

En matière de mission politique, l’accent est mis sur la mise en œuvre globale, résolue et efficace de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, des décisions stratégiques du Bureau politique et de la Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement ; sur la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et la garantie des grands équilibres de l’économie ; ainsi que sur la promotion d’une croissance moyenne du PIB d’au moins 10 % par an...



Le Congrès a chargé la permanence de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 d’intégrer les suggestions des délégués, en particulier les directives du secrétaire général To Lam, afin de finaliser, publier officiellement et mettre en œuvre rapidement la Résolution dans toute l’organisation du Parti.



Afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés, au nom du Présidium et du Congrès, le secrétaire du Comité du Parti et Premier ministre a appelé toutes les organisations du Parti et l’ensemble des cadres et membres à perpétuer les traditions et les acquis des précédents mandats, à rester solidaires et déterminés, à faire preuve de confiance, de résilience et d’un esprit constant d’innovation, pour bâtir une organisation du Parti du gouvernement transparente et solide sur tous les aspects, contribuant ainsi à la réussite du XIVe Congrès national du Parti.-VNA/VI