Le premier centre d'études sur le Vietnam au Nord-Est de la Thaïlande voit le jour

L'Université Udon Thani Rajabhat, dans la province d'Udon Thani, au Nord-Est de la Thaïlande, a officiellement inauguré le 1er novembre son Centre d'études sur le Vietnam.

Inauguration du Centre d'études sur le Vietnam le 1er novembre à l'Université Udon Thani Rajabhat, dans la province d'Udon Thani, au Nord-Est de la Thaïlande. Photo : VNA

Selon le recteur de cette université, le docteur Khanisara Thansunthornsakun, ce Centre fournira aux Thaïlandais des informations sur la langue, la société et le peuple vietnamiens. La fondation du Centre en 2023 témoigne de l'importance des relations entre la Thaïlande et le Vietnam, à l'occasion du 47e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, des 10 ans de leur partenariat stratégique et du centenaire de la création de cette Université.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a souligné que l'ouverture du Centre illustrait la réussite de la coopération bilatérale en matière d’éducation depuis des décennies.



Avec plus de 700 projets d’investissement thaïlandais au Vietnam, le besoin d’un personnel connaissant le vietnamien et comprenant la culture et la société vietnamiennes est très important. Ainsi, le Centre d’études vietnamiennes a donc d’importants potentiels de coopération avec les universités vietnamiennes, a-t-il estimé.



A cette occasion, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande a offert de dizaines de livres, journaux et publications vietnamiens pour servir les activités du Centre d'études sur le Vietnam.



En tant qu'établissement d'enseignement prestigieux et de longue date au Nord-Est de la Thailande, l'Université Udon Thani Rajabhat a signé des protocoles d'accord avec de nombreuses universités vietnamiennes. Dès la cérémonie d'inauguration du Centre d'études sur le Vietnam, l'Université Udon Thani Rajabhat et l'Académie de musique de Hue (Vietnam) ont signé un protocole d'accord.