Le Portugal remporte le Festival international de feux d'artifice de Da Nang 2026. Photo: VNA

Le Portugal a remporté le Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, dont la finale s'est tenue dans la soirée du 11 juillet. L'équipe portugaise s'est vu décerner le premier prix, doté de 20 000 dollars, tandis que la Chine a décroché la deuxième place et une récompense de 10 000 dollars.

Les organisateurs ont également attribué le Prix de la créativité à l'Italie pour sa prestation originale et particulièrement appréciée lors des phases qualificatives. Le Japon a reçu le Prix de l'équipe prometteuse en reconnaissance de sa remarquable maîtrise technique. Quant à l'équipe de Da Nang (Vietnam), elle a remporté le Prix du public, assorti d'une récompense de 5 000 dollars.

La performance de l'équipe du Portugal. Photo: VNA



Le DIFF 2026 restera comme l'une des éditions les plus réussies de l'histoire du festival. Au cours des dernières semaines, des centaines de milliers de visiteurs ont afflué à Da Nang pour assister aux spectacles pyrotechniques et profiter de l'ambiance festive.



Avant la grande finale, la ville avait déjà enregistré plus de 557 000 nuitées touristiques durant les cinq soirées de qualification, soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente. Chacune des soirées de compétition a attiré plus de 100 000 spectateurs. La cinquième soirée, organisée le 27 juin, a rassemblé environ 117 400 visiteurs, établissant le record de fréquentation de cette édition. -VNA/VI