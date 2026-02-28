Le Portugal inaugure son ambassade au Vietnam

Le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères du Portugal Paulo Rangel et la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang lors de la cérémonie d’inauguration de l’ambassade du Portugal au Vietnam. Photo: VNA

La cérémonie d’inauguration de l’ambassade du Portugal au Vietnam s’est tenue le 27 février à la BRG Tower (198 rue Tran Quang Khai, Hanoï), marquant un événement à forte portée symbolique dans les relations d’amitié entre les deux pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, du ministre d’État et ministre des Affaires étrangères du Portugal Paulo Rangel, de l’ambassadeur du Portugal au Vietnam Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos, ainsi que de nombreux ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des deux pays.

Lors de l’événement, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné que l’inauguration ne constituait pas seulement un acte diplomatique formel, mais un jalon ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Elle a rappelé que, il y a plus de cinquante ans, le 1er juillet 1975, le Portugal figurait parmi les premiers pays d’Europe occidentale à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam réunifié.

Elle a toutefois souligné que les liens entre les deux peuples s’étaient tissés bien plus tôt, il y a plus de 500 ans, lorsque les premiers marchands portugais accostèrent à Hoi An.

Elle a mis en exergue l’apport marquant des missionnaires portugais du XVIIᵉ siècle à la formation du « quoc ngu », l’écriture romanisée vietnamienne, qualifiée de lien inestimable pour le peuple vietnamien.

La vice-ministre a estimé que l’ouverture de l’ambassade du Vietnam à Lisbonne en novembre dernier et celle du Portugal à Hanoï constituaient des « pas synchronisés et hautement significatifs ».

Elle a affirmé que la présence de l’ambassade portugaise à Hanoï marquerait le début d’une phase de coopération dynamique et que le ministère vietnamien des Affaires étrangères s’engageait à coopérer étroitement et à créer toutes les conditions favorables au bon fonctionnement de la mission diplomatique portugaise.

De son côté, le ministre portugais Paulo Rangel a qualifié l’inauguration de moment particulièrement significatif. Il a évoqué les références au Vietnam dans l’œuvre du grand poète portugais Luis de Camoes, auteur de l’épopée nationale Os Lusiadas, ainsi que les récits de voyage de Fernao Mendes Pinto au XVIᵉ siècle.

Il a mis en avant l’héritage culturel partagé, rappelant la contribution des missionnaires portugais à l’élaboration du premier dictionnaire vietnamien–latin–portugais, qui a jeté les bases du système d’écriture actuel du Vietnam.

Selon lui, cet héritage confère au Vietnam un caractère unique dans la région et crée un lien culturel durable avec le monde lusophone.

Pour sa part, l’ambassadeur Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos, premier ambassadeur du Portugal au Vietnam, a exprimé son honneur d’accueillir les autorités des deux pays à cette cérémonie.

Il a souligné que l'ouverture de l'ambassade ne revêtait pas seulement une dimension protocolaire, mais marquait le début d'une nouvelle phase de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. -VNA/VI




