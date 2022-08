Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique parle du nouveau modèle de passeport

Le nouveau modèle de passeport du Vietnam est conforme aux dispositions de la loi sur les sorties et les entrées des citoyens vietnamiens de 2019 et répond aux conditions et normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

C’est ce qu’a déclaré le général To An Xo, chef du bureau, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, lors de la conférence de presse du gouvernement organisée le 3 août à Hanoï.

Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a ajouté que les passeports de plusieurs autres pays comme le Japon, la République de Corée, la Suisse, la Mongolie..., n'incluent pas non plus le lieu de naissance.

La plupart des pays du monde reconnaissent le nouveau modèle de passeport du Vietnam. Actuellement, seuls trois pays que sont l'Allemagne, l'Espagne et la République tchèque ne reconnaissent temporairement pas le nouveau modèle de passeport en raison de certains facteurs techniques, a indiqué le général To An Xo, ajoutant que son ministère et le ministère des Affaires étrangères travaillent avec l'Allemagne, l'Espagne et la République tchèque pour régler les questions techniques.

Dans l’immédiat, le ministère de la Sécurité publique a décidé d'ajouter le lieu de naissance dans la section des notes du passeport. Si nécessaire, les titulaires du nouveau modèle de passeport peuvent se rendre au Département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique ou à une mission de représentation vietnamienne à l'étranger pour ajouter le lieu de naissance dans la section des notes.