Le porte-avions de la Marine américaine USS Ronald Reagan visite le Vietnam

Le porte-avions de la Marine américaine USS Ronald Reagan, ainsi que deux croiseurs lance-missiles USS Antietam - CG 54 et USS Robert Smalls - CG 62, sont arrivés dimanche 25 juin dans la ville de Dà Nang (Centre), marquant la troisième fois qu’un porte-avions américain se rend au Vietnam depuis 2018.

Lors de la cérémonie d’accueil au port de Tiên Sa, à Dà Nang, le 25 juin. Photo: VNA

La visite fait partie des activités marquant le 10e anniversaire du partenariat intégral entre les États-Unis et le Vietnam (2013-2023), démontrant leur engagement commun pour un avenir prospère et sûr.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Hô Ky Minh, a présidé une cérémonie d’accueil de la délégation américaine.

Au cours de la visite de cinq jours dans la plus grande ville du Centre, le groupe de commandement du convoi de la Marine américaine rendra une visite de courtoisie aux responsables du Comité populaire municipal et du commandement de la Région navale 3.

Les officiers et l’équipage des navires américains participeront à des échanges culturels et professionnels, à des projets de service communautaire, à des compétitions sportives et à des activités humanitaires.

La visite devrait contribuer à renforcer le partenariat entre le Vietnam et les États-Unis tout en affirmant la capacité du Vietnam à assurer la logistique et la technologie pour accueillir des navires étrangers dans le pays.