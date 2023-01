Le port de Dà Nang accueille le premier porte-conteneurs de l’année du Chat

Photo : VOV

Le 22 janvier, jour de l’An lunaire, le port de Tiên Sa a accueilli un porte-containeurs de la société vietnamienne GLS, le premier de l’année du Chat.

En 2023, le port de Dà Nang vise une croissance de 4 à 6 %

En 2022, le port de Dà Nang a atteint les objectifs fixés, avec une hausse de 10% des recettes par rapport à 2021. Pour 2023, il s’est fixé l’objectif d’obtenir une croissance des recettes comprise entre 4 et 6%.

“Selon les prévisions, 2023 sera une autre année difficile en raison de la récession économique mondiale. Nous servons principalement les cargos en provenance et à distination d’autres pays d’Asie. Malgré toutes ces difficultés, nous essaierons de rendre le port de plus en plus prospère”, indique Duong Duc Xuân, directeur adjoint du port de Dà Nang.