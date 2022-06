Le pont Long Bien de Hanoï va connaître une évaluation et une réparation majeures

Le pont emblématique Long Bien de Hanoï ferait l'objet d'une évaluation complète avant sa réparation, après avoir subi plusieurs dommages, avec deux trous apparus le long de sa surface en mai.

Le pont emblématique Long Bien de Hanoï. Photo: VNA



Le ministère des Transports vient d'envoyer une demande écrite à l'Administration des chemins de fer du Vietnam et à la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) pour prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité du pont Long Bien.

La VNR doit examiner la surface déjà obsolète du pont, ce qui présente des risques pour la sécurité routière, et réparer de toute urgence les points endommagés, afin d'assurer la sécurité des personnes et véhicules traversant le pont Long Bien. Elle doit mener une évaluation pour élaborer un plan de réparation et restauration, estimer les coûts du projet.

Premier pont en acier enjambant le fleuve Rouge, le pont Long Bien relie les arrondissements de Hoàn Kiem et de Long Bien. Sur ses 1.682 m de longueur, 20 piliers soutiennent 19 travées. De chaque côté, une voie est réservée aux deux-roues, un petit trottoir aux piétons. Au milieu se trouvent les rails de train. Sa construction, entreprise par les Français et réalisée par l’Entreprise Daydé&Pillé, s’est étendue de 1898 à 1902. Il avait été initialement nommé pont Doumer, en référence à Paul Doumer, le gouverneur général de l'Indochine de l’époque.

Le pont était à l'origine destiné à desservir l'industrie ferroviaire. Il a été endommagé dans certaines sections pendant les guerres. De 1995 à 2010, la réparation du pont a coûté 116 milliards de dongs (4,99 millions de dollars) au total.

Le coût de maintenance du pont en 2021 était de 8,5 milliards de dongs et est estimé à plus de 9,7 milliards de dongs en 2022.