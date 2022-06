Le pont en verre Bach Long, la folie des grandeurs

Cette semaine, direction Môc Châu, un district rattaché à la province de Son La, au Nord-Ouest du pays. Le lieu séduit les visiteurs pour son climat tempéré, son air pur, sa nature splendide, mais aussi ses monuments grandioses. Nous vous invitons à vous y rendre sans plus tarder pour découvrir Bach Long, le pont en verre le plus long du monde.

Le pont en verre Bach Long enjambe une vallée spectaculaire. Photo: baovanhoa.vn

Situé à 10km du centre du district de Môc Châu, Bach Long, «le dragon blanc» en français, fait partie de la zone touristique Môc Châu Island. Perchée à 150 mètres de hauteur, cette construction vertigineuse mesure 632 mètres de long et offre une vue panoramique sur le paysage naturel sublime de Môc Châu. Les immenses panneaux de verre, fournis par l’entreprise française Saint-Gobain, ont été utilisés pour permettre au pont d’être totalement transparent et de supporter jusqu’à 450 personnes à la fois.

Composé de trois couches de verre d’une épaisseur de 40 millimètres, chaque panneau mesure 2,4 mètres de large et 3 mètres de long. Les câbles, quant à eux, ont été importés de la République de Corée. Une série de 60 effets spéciaux en trompe-l’œil utilisant la technologie 9D sont aussi disponibles pour donner aux visiteurs des sensations fortes. Vu de loin, le pont Bach Long ressemble à une longue bande de soie blanche, qui contraste avec le vert des montagnes et des jungles. Gleen Polard, représentant du Guinness mondial.

«C’est un monument impressionnant. Je suis impressionné par le talent des architectes qui ont créé un chemin en verre qui serpente le long des parois. Le pont est sûr et c’est un vrai miracle. Je suis certain qu’il attirera un grand nombre de touristes domestiques et étrangers».

Une partie du pont d’une longueur de 290 mètres serpente le long de la paroi de la montagne avant de terminer en pont suspendu qui enjambe une vallée spectaculaire. Cela permet de donner la sensation de marcher dans le vide à 150 mètres au-dessus de la jungle. Vers 18 heures, Bach Long est éclairé par un système de lampes multicolores. Le pont conduit à la grotte Muong Mooc, où les visiteurs peuvent découvrir ses stalactites et stalagmites naturelles, ainsi que son histoire.

«C’est la première fois que je traverse un pont en verre et j’ai beaucoup transpiré. Je n’osais pas regarder en bas. Mais avec ma détermination, j’ai finalement traversé ce pont et réussi à me dépasser», a dit une touriste.

«J’ai découvert plusieurs ponts en verre au Vietnam, mais Bach Long est le plus beau et le plus grandiose. Il enjambe une vallée, c’est formidable», a confié un autre touriste.

Lors de la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu à la fin du mois de mai 2022, Bach Long a reçu les attestations de trois records mondiaux: “Le pont en verre le plus long au monde” délivré par le Guinness mondial, “La structure à fond en verre la plus longue au monde” attribué par le World Record Association et “La structure à fond de verre, traversant les parois, la plus longue au monde” par l’Official World Records Association.

Cette construction vertigineuse va accueillir environ 700.000 visiteurs chaque année, estime Nguyên Thi Hoa, vice-présidente du comité populaire de Môc Châu.

«Avec les records mondiaux qu’il détient désormais, le pont est un nouveau produit touristique vraiment attractif. La zone touristique Môc Châu Island qui l’héberge a créé des centaines d’emplois pour les habitants», a-t-elle déclaré.

Le pont en verre est devenu aujourd’hui la fierté des habitants. Il a aussi permis de présenter la province de Son La en général et le district de Môc Châu en particulier aux touristes vietnamiens et étrangers.

«Ce site sera introduit dans les circuits proposés par les agences de voyages. Il constitue l’une des principales attractions touristiques de Son La et du Nord-Ouest», a indiqué Phùng Quang Thang, vice-président permanent de l’Association des voyagistes du Vietnam.

Les photos et vidéos sur le pont en verre Bach Long ont été largement diffusées par de nombreux journaux et agences de presse dont CNN, AFP, Business Insider, New York Post, USA Today, Indian Express et Daily Mail.

Si vous visitez Môc Châu, il vous faut absolument voir ce pont. Plus qu’un site touristique, c’est aussi une merveille architecturale.