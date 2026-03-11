Le pont d’Or à Dà Nang figure parmi les plus beaux ponts de la planète

Le pont d’Or figure parmi les plus beaux ponts du monde en 2026 selon Time Out. Photo : Tripadvisor

En février 2026, le pont d’Or a été classé 4e parmi les 19 plus beaux ponts du monde par le célèbre magazine de voyage britannique Time Out. Une reconnaissance internationale pour ce chef-d’œuvre d’architecture contemporaine, l’un des sites les plus photographiés du Vietnam.

Surplombant le complexe touristique Sun World Bà Nà Hills, dans la ville de Dà Nang (Centre), le pont d’Or s’impose par son audace architecturale et la puissance de son imaginaire visuel. Devant des icônes internationales telles que le Stari Most de Mostar en Bosnie-Herzégovine, le Double Decker Living Root Bridge (Pont de racines vivantes) en Inde ou encore le pont des chutes Victoria (traversant le fleuve Zambèze entre la Zambie et le Zimbabwe), cette œuvre vietnamienne confirme son statut de référence mondiale.

Long de 150 m, large de 12,8 m, composé de huit travées, l’ouvrage a été inauguré en juin 2018, après un an de travaux. Sa particularité réside dans son design spectaculaire : une passerelle dorée semblant flotter dans les nuages, délicatement soutenue par deux immenses mains de pierre à l’aspect patiné, comme surgies d’un passé mythique.

Situé dans le jardin Thiên Thai, au cœur du site Sun World Bà Nà Hills, le pont constitue un point de passage emblématique pour les visiteurs se rendant à pied du pied de la montagne vers le jardin d’Amour et le célèbre “village français“. Accessible par téléphérique, il offre une vue panoramique saisissante sur la ville côtière de Dà Nang et les paysages verdoyants de la cordillère annamitique.

Une notoriété mondiale

Dans son commentaire, Time Out évoque avec poésie ces “mains de pierre patinées qui soutiennent le pont“, soulignant à la fois leur dimension intemporelle et leur incroyable pouvoir d’attraction à l’ère des réseaux sociaux. “Cette attraction est résolument tournée vers l’ère numérique“, note le magazine, faisant du pont d’Or l’un des sites les plus photographiés et partagés d’Asie du Sud-Est.

Dès son ouverture au public, le pont d’Or a connu un succès immédiat et viral. Il est rapidement devenu l’un des mots-clés les plus recherchés sur Internet dans la catégorie voyage et architecture. Des médias et plateformes de renommée internationale tels que Bored Panda, BuzzFeed, le compte Instagram Street Art Globe, ainsi que des sites spécialisés comme Archway, Design Boom ou Creapills, ont multiplié les articles illustrés célébrant son esthétique hors norme.

Cette visibilité exceptionnelle s’est traduite par une série impressionnante de reconnaissances internationales. En 2018, CNN Travel l’a sélectionné parmi les meilleures photos de voyage de l’année, tandis que le magazine Time l’intégrait dans sa liste prestigieuse des 100 plus beaux endroits du monde.

En 2020, le site Insider l’a classé parmi les 28 ponts les plus spectaculaires de la planète, et une photo aérienne de l’ouvrage a remporté l’un des prix les plus convoités de l’agence Agora grâce aux votes du public. L’année suivante, en 2021, le Daily Mail britannique l’a sacré en tête de sa sélection des “nouvelles merveilles du monde”, tandis que les World Travel Awards le désignaient comme nouvelle attraction touristique majeure.

Le classement de Time Out repose sur trois critères rigoureux : l’originalité architecturale, l’harmonie avec le paysage naturel et l’impact médiatique international. Sur chacun de ces plans, le pont d’Or s’impose comme un modèle. Sa structure dorée s’intègre avec élégance à la nature luxuriante de Sun World Bà Nà Hills, un site déjà réputé pour ses attractions insolites, allant des montagnes russes aux villas d’inspiration européenne.

Cette nouvelle distinction confirme l’ascension fulgurante du pont d’Or comme emblème touristique de la ville de Dà Nang, déjà appréciée pour ses plages, sa qualité de vie et son dynamisme. Le renforcement de l’accessibilité, notamment grâce à l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes internationales en 2025, contribue à accroître encore la visibilité de la destination auprès des voyageurs étrangers. – CVN/VI