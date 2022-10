Le poivre vietnamien présenté au marché français

Afin de promouvoir l'industrie alimentaire vietnamienne sur les marchés européens et mondiaux, notamment pour se connecter davantage avec les partenaires français, le 14 octobre à Paris, l'Association du Poivre du Vietnam (VPA en abréviation anglaise) en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Française (CCI) et l'Ambassade du Vietnam en France ont organisé une rencontre avec les entreprises françaises spécialisé dans les importations, vente en gros et en détaille. S'inscrivant dans le cadre du Programme national de promotion commerciale en 2022 présidé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'événement a attiré la participation de près de 20 grandes entreprises manufacturières et exportatrices du Vietnam et de 30 importateurs, grossistes et détaillants français de épices.

S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a hautement apprécié la présence d'un grand nombre d'entreprises vietnamiennes et françaises à l'événement, qui témoigne de leur "intérêt à cette épice majeure du Vietnam, le poivre". Selon l’ambassadeur, il s'agit d'une "belle occasion de rentrer en contact direct entre les producteurs vietnamiens et les commerçants français et internationaux en la matière". "Les autorités politiques et économiques de la France et du Vietnam à tous les niveaux, s’engagent à accompagner les producteurs et les entreprises des deux pays à garantir le flux normal des échanges commerciaux et le bon fonctionnement des chaines d’approvisionnement ; de concourir tous nos efforts à la reprise post – pandémique et mettre en synergie des actions en faveur du développement inclusif et durable", a-t-il affirmé.

Selon Mme Hoàng Thi Liên, présidente de VPA, la France est un marché important de l'Union européenne (UE). En termes de chiffre d'affaires d'import-export, la France occupe actuellement la quatrième place dans la région, après l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais il s'agit d'un marché potentiel. La part de marché des exportations de poivre du Vietnam vers la France représente 10 % de la des exportations totales de cet épice vers l'UE. La France est également considérée comme "un filtrage", Une fois introduit à ce marché, le poivre vietnamien accédera à des segments de haut de gamme qui exigent des produits de haute qualité et de label connu. "Si les grands exportateurs de poivre du Vietnam peuvent se connecter avec de grands importateurs et distributeurs français, en plus de renforcer leurs marques et leurs produits, ils peuvent également pénétrer plus profondément dans ce marché potentiel", a souligné Mme Liên. Avec l'espoir que les produits du poivre vietnamien puissent être vendus dans les rayons des supermarchés en France comme le riz vietnamien, Mme Liên a déclaré que c'est un long chemin qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des branches et échelons, dont la VPA joue un rôle avant-garde, accompagnant les exportateurs, agriculteurs et producteurs. Cependant, le rôle des agences représentatives à l'étranger comme le Service commercial, ou l'Ambassade est également très important car ils sont comme des "intermédiaires", notamment dans la fourniture des informations et des échanges avec les partenaires français.

M. Vu Anh Son, représentant du service commercial auprès de l'Ambassade du Vietnam en France, a déclaré que c'était la première fois qu'une association vietnamienne trouve une nouvelle direction dans son approche des partenaires, mettant en relation les acheteurs et les exportateurs pour un partenariat durable. Les entreprises vietnamiennes de poivre participant à cette délégation sont très fortes en matière de production et d'exportation du poivre, et les importateurs et grossistes français participant à l'événement sont aussi connus. Ce sera le bon moment pour l'industrie vietnamienne du poivre d'investir dans la promotion de marque en France et en Europe.

VPA participe au salon Sial Paris

Participant à l'évènement, M. Arnaud Vincent, CEO de la Compagnie française des Poivres et des Épices a fortement apprécié le fait que VPA ait organisé cette rencontre. "Le Vietnam est un interlocuteur principal, connu pour le poivre, et de plus en plus pour la qualité qu’il apporte. Je remercie la VPA qui a structuré ces échanges avec les producteurs et on est là pour les rencontrer directement", a-t-il confié.

Pour sa part, M. Grégoire Courme, un représentant d'Aromatum, importateur de matières premières végétales principalement de Madagascar et de Tanzanie, a partagé : "Les gros avantages du poivre vietnamien c’est que vous êtes le principal producteur mondial de poivre et que votre poivre s’améliore d’année en année. Les sociétés vietnamiennes sont de plus en plus puissantes et le marché est de plus en plus compétitif et sérieux. Donc je suis ravi de participer à cet évènement qui montre la volonté du gouvernement vietnamien et des parties privées d’améliorer leur qualité continuellement".

Dans le cadre de son séjour en France, la délégation de la VPA participe au Salon International de l'Alimentation Sial Paris 2022 qui se déroule du 15 au 19 octobre. Participer à la foire est une bonne occasion de promouvoir l'image de la marque nationale pour l'industrie alimentaire vietnamienne sur le marché de l'UE en particulier et dans le monde en général, y compris la branche du poivre et des épices. Lors de cette foire, VPA a organisé des stands pour présenter les produits de 8 entreprises spécialisées dans les produits de poivre et d'épices.

M. Thai Anh Tuan, directeur général adjoint de Simexco Daklak, une entreprise à 100% de fond d'état dont le siège est dans la province de Dak Lak, a déclaré que chaque année son entreprise exporte 5.000 tonnes, dont le marché français en représente 10 à 15%. Selon lui, la France est un marché difficile, parce que les acheteurs ont des exigences élevées, mais comme son entreprise travaille directement avec 12.000 à 15.000 agriculteurs, elle réussit à gérer tous les processus, de la plantation, la récolte à la transformation et l'exportation. Il espère que la participation de son entreprise, pour la 3e fois au Sial 2022 aidera Simexco Daklak à augmenter sa production sur le marché français en particulier et sur l'Europe en général.

Le poivre est une épice majeure que l’on retrouve aussi bien dans la cuisine vietnamienne qu’occidentale. Il a été introduit au Vietnam par les Français durant l’époque coloniale, tout comme le café ou l’hévéa. Les cultures poivrières ont beaucoup souffert de la guerre du Vietnam et ce n’est qu’à partir de 1986 et la mise en place de la réforme économique, que la culture a connu un nouvel essor. Aujourd’hui, le poivre est une fierté agricole vietnamienne, moteur de l’économie nationale. Depuis quelques années, le Vietnam est devenu le premier producteur mondial de poivre et cela avec un rendement supérieur à 1.200 kilos par hectare cultivé représentant près de 30% de la production mondiale et 50% des exportations dans le monde.

Selon l'agence statistique européenne Eurostat, la part de marché du poivre du Vietnam dans les importations françaises totales passe de 37,61 % en 2020, à 40,81 % en 2021. La France est l'un des berceaux de la gastronomie et est également l'un des premiers marchés du poivre dans le monde. Cet événement contribuera à ouvrir une grande porte au poivre vietnamien pour pénétrer plus profondément le marché français à l'avenir.