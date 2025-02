Le point sur le sauvetage des Vietnamiens disparus le naufrage d’un bateau sud-coréen

L’ambassade du Vietnam en République de Corée suit de près les efforts de sauvetage suite au naufrage d’un bateau de pêche sud-coréen transportant 14 membres d’équipage, dont trois ressortissants vietnamiens, a-t-elle fait savoir.

L’incident s’est produit aux premières heures du 9 février, dans une zone située à environ 20 milles nautiques à l’est de Goemun, dans la ville de Yeosu, province du Jeollanam, en République de Corée.



Après avoir reçu la nouvelle, l’ambassade du Vietnam s’est immédiatement coordonnée avec les autorités locales pour recueillir des informations sur l’incident.



L’ambassadeur du Vietnam a demandé au comité de gestion du travail de travailler avec l’entreprise qui envoie les travailleurs vietnamiens en République de Corée et les autorités compétentes pour confirmer l’identité des Vietnamiens concernés, informer leurs familles et fournir des conseils sur les procédures nécessaires.



Sur les trois ressortissants vietnamiens impliqués, deux ont été secourus et reçoivent des soins à l’hôpital, tandis qu’un reste porté disparu. Les deux survivants se sont depuis rétablis et ont pu communiquer avec leurs familles.



Sous la direction du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam maintient une étroite coordination avec les autorités coréennes pour superviser les efforts de recherche et de sauvetage en cours pour les disparus.

L’ambassade a également affirmé sa volonté de fournir tout le soutien et la protection consulaire nécessaires pour garantir les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens concernés. – VNA/VI