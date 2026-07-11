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Le PMI atteint 51,8 points en juin 2026

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien a atteint 51,8 en juin, indiquant une croissance soutenue, bien qu'en légère baisse par rapport à mai (52,8 points).

 

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