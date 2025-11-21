Le PM visite la Fédération algérienne de Vovinam, part pour l’Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la Fédération algérienne de Vovinam – Viet Vo Dao (AVVF), à Alger, le 20 novembre. Photo: baochinhphu.vn

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse ont visité jeudi 20 novembre après-midi la Fédération algérienne de Vovinam – Viet Vo Dao (AVVF) dans la capitale Alger, dans le cadre de leur visite officielle en Algérie.

Depuis le premier cours de Vovinam en Algérie en 2001, qui réunissait 41 pratiquants, cet art martial vietnamien est devenu au cours du dernier quart de siècle un phénomène majeur dans tout le pays et au-delà.

L’art martial vietnamien Vovinam est aujourd’hui largement pratiqué en Algérie et a conquis dans plusieurs autres pays africains. Des centaines de clubs sont présents dans 37 des 58 villes et provinces algériennes, formant ainsi la deuxième plus grande communauté de Vovinam au monde après le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre un cadeau de souvenir à la Fédération algérienne de Vovinam – Viet Vo Dao (AVVF), à Alger, le 20 novembre. Photo: baochinhphu.vn

Après avoir assisté à une démonstration de l’équipe nationale algérienne et des athlètes de l’AVVF, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié ses amis algériens et les 31.000 pratiquants de Vovinam, saluant leur dévouement, reflet non seulement d’un fort esprit sportif et d’un engagement pour la santé publique, mais aussi d’un sentiment particulier pour le Vietnam, son peuple et le Vovinam.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que l’amitié Vietnam-Algérie perdure et que l’esprit du Vovinam continue de rayonner.

Il s’agissait de la dernière activité de sa visite officielle en Algérie.

Plus tard dans la soirée, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse, et une haute délégation vietnamienne sont partis pour l’Afrique du Sud afin d’assister au Sommet du G20 et de mener des activités bilatérales à l’invitation du président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, président du G20 en 2025. – VNA/VI