Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam effectueront des visites officielles aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar, participeront à la 8e Conférence sur l'Initiative d'investissement pour le futur et effectueront un voyage de travail en Arabie saoudite, du 27 octobre au 1er novembre.

Ces voyages seront effectués à l'invitation respective du président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, du Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, et du prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, selon l'annonce du ministère des Affaires étrangères. - VNA/VI