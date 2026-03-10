Le PM vietnamien s’entretient par téléphone avec le PM et ministre des AE du Qatar

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (Centre) s’entretient par téléphone avec le remier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone, lundi soir, 9 mars, avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.



Lors de l’entretien, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti To Lam et des dirigeants vietnamiens à l’Émir ainsi qu’aux dirigeants du Qatar. Exprimant sa profonde préoccupation face à l’évolution du conflit actuel au Moyen-Orient, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé les difficultés et les défis auxquels les populations de la région sont confrontées.



Le Premier ministre vietnamien a hautement apprécié les efforts de médiation du Qatar visant à résoudre pacifiquement les différends et conflits au Moyen-Orient, tout en exprimant le souhait que le Qatar et les parties concernées fassent preuve de retenue afin d’éviter toute escalade des tensions.

Soulignant que le Vietnam s’oppose aux actes d’usage de la force visant à attaquer des États souverains, en particulier les infrastructures civiles ayant entraîné la mort de nombreux civils, le Premier ministre a appelé à la recherche de solutions pacifiques pour la région sur la base du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de la garantie des intérêts légitimes de toutes les parties. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à participer aux efforts communs de la communauté internationale, y compris de l’ASEAN, pour trouver une solution pacifique au conflit actuel.



Dans un contexte où la situation du conflit reste complexe, le Premier ministre vietnamien a remercié le gouvernement qatari et lui a demandé de continuer à prêter attention à la garantie de la sécurité des citoyens vietnamiens au Qatar, ainsi qu’à faciliter leur transit par ce pays. Le Premier ministre du Qatar a affirmé que la sécurité des citoyens vietnamiens serait assurée « comme celle des citoyens qataris ».



Concernant la coopération énergétique entre les deux pays dans le contexte actuel, le Premier ministre qatari a indiqué que le Qatar s’efforce de remplir pleinement ses engagements et contrats avec ses partenaires et qu’il est prêt à coopérer étroitement afin de contribuer à garantir la stabilité énergétique au Vietnam.



Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, a également souligné que le Qatar attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaite promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Les deux dirigeants sont convenus de promouvoir la mise en œuvre de nombreuses mesures visant à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la transition énergétique, de l’investissement financier dans le Centre financier international au Vietnam, de la promotion des négociations de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe, de la transformation numérique et du développement de l’industrie halal. - VNA/VI